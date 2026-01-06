Colombia se despidió en El Campín con triunfo y tres goles antes del Mundial

La Selección Colombia derrotó 3-1 a Costa Rica en El Campín y cerró con una victoria su despedida ante la afición antes de emprender el viaje al Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró contundencia en ataque y dejó buenas sensaciones gracias a los goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Miles de aficionados acompañaron a la Tricolor en Bogotá para el último partido en territorio colombiano antes de la Copa del Mundo. Más allá del resultado, el encuentro sirvió para confirmar el buen momento de varios referentes del equipo y fortalecer la confianza de cara al gran reto internacional.

¿Cómo fueron los goles de Colombia ante Costa Rica?

La apertura del marcador llegó gracias a Dávinson Sánchez. El defensor aprovechó una acción ofensiva para vencer la resistencia costarricense y encaminar el triunfo colombiano en la primera parte.

Posteriormente apareció Luis Díaz, una de las principales figuras de la Selección Colombia en los últimos años. El atacante amplió la ventaja con una definición que ratificó su importancia dentro del esquema de Néstor Lorenzo y encendió la celebración de los hinchas presentes en el estadio.

Cuando Costa Rica intentaba reaccionar, Colombia encontró el golpe definitivo. Al minuto 80, James Rodríguez volvió a demostrar su calidad con un pase preciso entre líneas que encontró la carrera de Luis Suárez. El delantero ganó en velocidad, se impuso ante la marca y definió desde un ángulo complicado con su pierna menos hábil para superar al arquero rival y establecer el 3-1 definitivo.

El tanto confirmó el buen momento de Suárez, quien viene destacándose como uno de los goleadores del fútbol portugués y sigue sumando argumentos para ganarse un lugar importante dentro de la convocatoria mundialista.

¿Qué deja este triunfo para la Selección Colombia antes del Mundial?

Más allá del resultado, la victoria dejó varios aspectos positivos para la Tricolor. James Rodríguez volvió a ser determinante en la generación de juego, Luis Díaz mostró desequilibrio en ataque y Luis Suárez respondió cuando tuvo la oportunidad frente al arco.

Además, el equipo evidenció solidez en varios tramos del partido y mantuvo una propuesta ofensiva que ilusiona a los aficionados de cara a la Copa del Mundo.

Con este triunfo sobre Costa Rica, la Selección Colombia cierra su preparación en casa con confianza renovada y la expectativa de trasladar este rendimiento al escenario más importante del fútbol mundial. Ahora, la atención estará puesta en el debut mundialista y en el desafío de competir ante las mejores selecciones del planeta