Gran asistencia de James y definición al ángulo de Luis Suárez para el tercer gol de Colombia a Costa Rica

La fiesta de la Selección Colombia en el estadio El Campín de Bogotá tuvo otro momento destacado en el segundo tiempo.

Cuando el reloj marcaba el minuto 80', Luis Suárez se encargó de ampliar la ventaja de la Tricolor con una brillante definición que confirmó el buen momento que atraviesa el delantero colombiano.

El atacante, que viene de destacarse como goleador en el fútbol de Portugal, aprovechó una asistencia precisa de James Rodríguez para marcar el tercer gol del compromiso frente a Costa Rica, en el amistoso de despedida antes del Mundial de 2026.

James Rodríguez volvió a demostrar su calidad

La jugada comenzó con una de las especialidades de James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia observó el movimiento de Luis Suárez y filtró un pase que rompió la línea defensiva costarricense.

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El delantero reaccionó de inmediato, ganó la posición gracias a su velocidad y quedó mano a mano con el arquero rival. A pesar de tener poco ángulo para rematar, Suárez mostró toda su calidad y definió con su pierna menos hábil para enviar el balón al fondo de la red.

La acción provocó la ovación de los aficionados presentes en El Campín, que celebraron tanto la visión de juego de James como la efectividad del atacante colombiano.

Luis Suárez levanta la mano para el Mundial

El gol llega en un momento clave para Luis Suárez, quien busca consolidarse como una alternativa importante en el ataque de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo.

Durante los últimos meses, el delantero ha tenido una destacada actuación en el fútbol portugués, convirtiéndose en uno de los goleadores más efectivos de su equipo (Sporting Lisboa) y ganándose la confianza del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

Más allá del resultado ante Costa Rica, acciones como la asistencia de James y la definición de Suárez dejan señales positivas para Colombia antes de iniciar su aventura mundialista.