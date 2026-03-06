CANAL RCN
¡No paran los elegios para Luis Díaz! VIDEO de la mágica asistencia que acaba de hacer con Bayern Múnich

El colombiano marcó el primer gol y asistió a Laimer para el segundo.

Foto: AFP.

marzo 06 de 2026
03:30 p. m.
En este momento, el Bayern Múnich, en el estadio Allianz Arena, está enfrentando al Borussia Mönchengladbach.

Este partido es correspondiente a la fecha 25 de la Bundesliga y, por el momento, los dirigidos por Vincent Kompany están ganando 2-0.

Luis Díaz fue elegido como titular y durante el primer tiempo se convirtió en la gran figura porque al minuto 33 abrió el marcador con un golazo y, posteriormente, en los minutos de adición, se inventó una asistencia magistral para que Laimer celebrara la segunda anotación.

En video: así fue la asistencia que hizo Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

En la última jugada del primer tiempo, Nicolás Jackson condujo el balón en la mitad de la cancha y encontró abierto a Luis Díaz en el sector izquierdo.

Por lo tanto, le entregó el balón, el guajiro lo recibió y, apenas ingresó al área rival, levantó la cabeza, observó que Laimer se encontraba sin marca por el costado derecho y le filtró un pase quirúrgico para dejarlo mano a mano.

En consecuencia, el futbolista austriaco controló y con mucha frialdad definió y envió el balón al fondo de la red.

Este es el video de la segunda anotación en la que participó Luis Díaz:

¿A cuántos puntos está llegando el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga?

Con esta victoria parcial vs. Borussia Mönchengladbach, el Bayern Múnich está conquistando 66 puntos en la Liga de Alemania.

Por ahora, en 25 fechas, los dirigidos por Vincent Kompany han ganado 21 partidos, empatado tres y perdido tan solo uno.

Además, la diferencia con el Borussia Dortmund, que está en la segunda posición de la Bundesliga, está siendo de 14 puntos.

El próximo partido del Bayern Múnich será el martes 10 de marzo, en condición de visitante, vs. Atalanta, por los octavos de final de la UEFA Champions League.

