Técnico del Minnesota United no se guardó nada y reveló la razón por la que James no ha debutado

Hcae varios días, el mercado de fichajes de la Major League Soccer (MLS) se sacudió por completo con la confirmación de uno de los movimientos más mediáticos de los últimos años: la llegada de James Rodríguez al Minnesota United.

El capitán de la Selección Colombia, tras un breve paso por el Club León de México, aterrizó en el "Estado de los 10,000 lagos" con un contrato inicial de seis meses y el firme objetivo de mantener el ritmo competitivo de cara a la Copa del Mundo de 2026.

La firma de James, sellada oficialmente a principios de febrero de 2026, representa un hito histórico para la franquicia. El mediocampista fue recibido con honores de estrella mundial en el Allianz Field, donde miles de aficionados —muchos de ellos pertenecientes a la creciente colonia colombiana en la región— agotaron las camisetas con el dorsal número 10.

¿Por qué James Rodríguez no debutó ante el Cincinnati FC?

Durante los 90 minutos contra Cincinnati, el técnico Cameron Knowles realizó cambios estratégicos para intentar romper el empate, pero en ninguna de las ventanas de sustitución llamó al astro cafetero.

Al finalizar el encuentro, la prensa no tardó en cuestionar por qué, teniendo a un talento de esa magnitud disponible, se decidió mantenerlo sentado mientras el equipo sufría por falta de claridad en el último tercio.

Lejos de buscar excusas diplomáticas, el entrenador neozelandés enfrentó los micrófonos con una postura rígida que ha dejado un mensaje contundente para el vestuario y la afición. Knowles fue tajante al explicar que James aún no cumple con los estándares físicos que él exige para la intensidad de la MLS.

"Entiendo la frustración del público, todos queremos ver a James, pero mi responsabilidad es con el rendimiento colectivo los 90 minutos", disparó Knowles.

"James es un jugador de clase mundial, pero aquí no se regalan minutos por el nombre que llevas en la espalda. El fútbol de esta liga es de transiciones rápidas y hoy sentí que el partido no era para él", agregó.

Knowles profundizó en que la falta de ritmo competitivo de Rodríguez es un factor determinante. Según el estratega, el colombiano aún está en una fase de "reacondicionamiento" y no permitirá que la presión mediática altere los tiempos de recuperación física del jugador.

"Hablé con él y sabe lo que espero. Cuando esté al 100% de lo que este sistema requiere, será el primero en la lista. Mientras tanto, trabajará como los demás", sentenció el técnico.

Esta situación pone a James en un escenario de reto personal. Con la mirada puesta en la Selección Colombia, el mediocampista deberá convencer a un técnico que, por ahora, parece priorizar el despliegue físico sobre la magia técnica. El próximo duelo ante Real Salt Lake será la nueva oportunidad para ver si el "10" logra derribar la muralla que Knowles ha levantado en torno a su titularidad.