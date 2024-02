"James Rodríguez será importante en la Copa Libertadores": São Paulo ya 'pasó la página'

Ante todo pronóstico, James Rodríguez seguirá en São Paulo. El volante cucuteño, de 32 años, 'agachó la cabeza', le pidió disculpas a las directivas 'soberanas' y a su entrenador Thiago Carpini. Pues bien, después de un comienzo decepcionante, espera recibir oportunidades para demostrar su talento y reivindicarse con el Morumbi.

Rodríguez Rubio tuvo varios desencuentros con el 'tricolor paulista'. Decidió no viajar con el equipo a Belo Horizonte para disputar la Supercopa de Brasil, la cual terminó ganando su equipo. Después le comunicó a los altos mandos de São Paulo su deseo de salir del equipo. Pues bien, no habría encontrado ofertas atractivas por lo cual quiere quedarse en la escuadra 'branca'.

Muricy Ramalho, coordinador técnico del São Paulo, respaldó al '10' de la Selección Colombia y recalcó su profesionalismo, a pesar de las circunstancias. El ex futbolista del Real Madrid y Bayern Múnich nunca bajó el ritmo en los entrenamientos y "siempre cumplió con sus obligaciones". El tricampeón de la Copa Libertadores tendría 'piedad' con Rodríguez y lo reintegraría al equipo.

James Rodríguez "se disculpó y quiere jugar en São Paulo"

“Se disculpó, quiere jugar en el São Paulo, y como es un jugador que nunca se ausentaba de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, siempre entrenaba bien, al 100%, nunca molestaba a nadie, es una persona súper agradable. Es un tipo bueno en el día a día con los jugadores, con nosotros también y por supuesto entendemos las disculpas, quería volver a jugar en el São Paulo y no podemos dejar de lado a una estrella como esa. Habló con el entrenador, se disculpó y lo entendimos”, empezó diciendo Ramalho, en el canal de YouTube de los periodistas Arnaldo Ribeiro y Eduardo Tironi.

São Paulo "aceptó" las disculpas de James Rodríguez

“si durante el tiempo que pasó todo esto, (James) se hubiera portado mal a diario, hubiera cometido algún acto de indisciplina, no hubiera entrenado lo suficiente, no hubiera respetado los horarios, entonces no hubiera tenido ninguna posibilidad de resolver el asunto. Como fue a su pedido, y porque se portó muy bien durante el tiempo que estuvo fuera del equipo, aceptamos”, agregó.

Rodríguez sería tenido en cuenta para disputar el Campeonato Paulista y hay ilusión por verlo en 'la gloria eterna'. “Es un jugador respetado en Suramérica, su presencia preocupa al rival. James será importante en la recta final del Paulistão y en la Libertadores”, concluyó.