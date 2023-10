Daniela Ospina reveló detalles inéditos de su separación con James Rodríguez: “Malas decisiones”

La relación de Daniel Ospina y James Rodríguez es una de las que más comentarios ha dejado en el ámbito del fútbol mundial, sobre todo en el 2017, al momento que las celebridades decidieron terminar la relación, lo que despertó varios rumores sobre la relación de la hermana de David Ospina y el exjugador del Real Madrid.

Ante los rumores presentados durante los últimos años sobre la ruptura de la relación de los deportistas, Daniela Ospina reveló detalles que la llevaron a terminar la relación con James Rodríguez, dejando claro que fueron malas decisiones que hicieron que ambos se sintieran bastante solos.

“Yo creo fue por malas decisiones, creo que si tú como familia, o como pareja, no estás así aferrado y fuerte, va a ser muy complicado porque cada uno va a coger por su lado a intentar a sobrevivir. Y yo opino que fue un poco lo que pasó; cada uno se fue yendo hacia su lado y quizás en algún momento los dos nos sentimos solos”, agregó Daniela Ospina en conversaciones con Jorge Serratos, en su programa ‘SINERGÉTICOS’.

Además, Daniel Ospina reveló el cambio que tuvo su vida al momento que se casó con el volante cucuteño, dejando claro que un cambio importante, puesto que tan solo tenía 18 años.

“Me casé a los 18 años, me fui a vivir a otro país (Argentina) y fue un cambio muy radical en mi vida (…) Casarse a los 18 años es un gran reto, no puedo decir si me fue bien o mal, pues cada quien tiene su punto de vista diferente. En su momento fue algo muy mágico y bonito, fue una decisión muy linda, pero tras el matrimonio vienen muchas cosas, la madurez, las cosas que faltan por vivir”, añadió la hermana de David Ospina.

Daniela Ospina reveló como es su relación con James

Por otro lado, la deportista dio a conocer que en la actualidad su relación con el volante de São Paulo es muy buena, afirmando que todo eso se debe al bienestar de su hija (Salomé), quien se ha convertido en lo más importante de la relación de los deportistas.

“Por el amor que le tenemos a nuestra hija, quedamos de muy buenos amigos en ese momento, aún seguimos, pero fue como una decisión muy madura, pensando en el bienestar de ella y de los dos; él tenía 26 años y yo 25″, agregó Ospina.

Y añadió: “La relación de nosotros siempre fue tan bonita, que siempre fue muy amigable, o sea, tuvimos una relación de risas y de amigos, como una relación de ‘parceros’, eso parecía un juego de niños, cuando nos tocó tomar la decisión de separarnos lo único en que creemos fue en nuestra hija, y además queda el agradecimiento de lo que habíamos logrado juntos”.