Jarlan Barrera justificó su despachada contra Junior: "A mi también me dolió el maltrato"

Jarlan Barrera prendió la gran polémica del fútbol colombiano en la semana con unas declaraciones en las que la hinchada del Junior se sintió bastante ofendida. El jugador comparó las alegrías que vivió en el 'tiburón' con las que vive en la actualidad con Atlético Nacional y expresó sentirse contento por estar en un equipo que celebra títulos y no que llora por finales perdidas, como le ocurrió en el cuadro barranquillero.

"Era un sueño que tenía desde hace años... jugar en el mejor equipo de Colombia. Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar era diferente porque uno salía llorando, pero era perdiendo las finales", sentenció el volante samario en rueda de prensa el miércoles.

La declaración de Barrera hizo enojar a la hinchada del Junior, que le recordó al jugador que con el club ganó tres títulos en cuatro años, además de desperdiciar un penal en la final de la Copa Sudamericana 2018 contra Atlético Paranaense y que de haberlo marcado, pudo haber significado el triunfo del cuadro tiburón. En cambio, Jarlan ha ganado dos títulos en tres años desde que llegó a Atlético Nacional.

Desde que arribó al elenco 'verdolaga', el futbolista de 26 años ha tenido fuertes encontronazos con la afición 'rojiblanca'. El último de ellos se dio la semana pasada en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Barrera salió sustituido en medio de abucheos e insultos desde las graderías y él respondió señalando el escudo de Nacional.

Jarlan Barrera explicó sus declaraciones

Por eso es que las declaraciones que entregó este miércoles reavivaron el rifirrafe que hay entre las partes y por ende desató todo tipo de insultos por parte de los seguidores de Junior.

Al respecto, el jugador se defendió en diálogo con Caracol Radio: "si les duele o no, a mí también me dolió en su momento, también yo velaba por un club donde estaba. Yo tenía el mismo compromiso como todo los hinchas y como todos los jugadores lo tenían y perdimos esas finales. Es que no fue mentira, todos en el camerino salíamos tristes porque perdíamos esa final contra Nacional, contra Medellín, perdimos dos seguidas de Liga, 2015 y 2016, y ahí está el historial, yo no dije mentiras, es así y ahora con Nacional logro dos títulos después de tres años".

"Para mí es lindo sabiendo que hubo campeonatos donde salíamos tristes aquí en Nacional, aquí también salimos torneos muy tristes porque hubo eliminaciones. Esperando que de ahora en adelante sean más títulos para Nacional y para mí", continuó.

Respecto a los malos tratos que ha recibido desde la hinchada de Junior, Jarlan confesó que ha sido un asunto en el que también se ha visto afectada su familia, pero por eso mismo trata de no darle importancia y seguir adelante.

"Sí, obvio, a toda mi familia y a mí siempre me ha dolido el trato que me han dado, pero esto es el fútbol. Lo asumo sabiendo que eso pasa a cualquier jugador y nada, seguir adelante, mi cabeza está puesta aquí en Nacional y no le doy tampoco tanta importancia".

Por último y a pesar de todas los desencuentros con Junior de Barranquilla, Jarlan Barrera no descartó la posibilidad de volver al equipo más adelante. "Hay que esperar el momento a ver qué pasa, el fútbol da muchas vueltas".