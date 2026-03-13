Polémica por nuevos impuestos del Gobierno en emergencia económica

Los recientes decretos expedidos por el gobierno en medio de la emergencia económica abrieron un nuevo debate en el país. Las medidas incluyen la creación de impuestos y ajustes tributarios para empresas que operan en Colombia, lo que ha generado inquietud en sectores empresariales y económicos.

La discusión no solo gira alrededor de los nuevos gravámenes, sino también del mecanismo utilizado para implementarlos. Algunos expertos advierten que varias de estas medidas podrían tener efectos sobre la inversión extranjera, la estabilidad jurídica y el clima de negocios del país.

Críticas por el uso de decretos

Una de las voces que reaccionó a estas decisiones fue la de María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, quien cuestionó que algunas de las medidas se estén adoptando mediante decretos.

Según explicó, el debate no se limita al número de impuestos que se crean, sino a si las decisiones están respetando los procedimientos institucionales establecidos.

De acuerdo con Lacouture, algunos de los decretos retoman medidas que anteriormente habían sido frenadas por la Corte Constitucional o que no lograron ser aprobadas en el Congreso, lo que abre un nuevo debate jurídico y político.

Además, señaló que cuando cambios estructurales en materia económica se implementan por decreto, se envía una señal de incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego en el país.

Impacto en la inversión extranjera

Otro de los puntos que genera preocupación es el efecto que estas decisiones pueden tener sobre la inversión extranjera directa.

Según Lacouture, los inversionistas internacionales suelen priorizar la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad regulatoria al momento de decidir en qué país invertir.

“Si hay cambios constantes en las reglas y no existe claridad sobre el marco regulatorio, muchos inversionistas optan por buscar otros mercados que les ofrezcan mayor estabilidad”, explicó.

La advertencia se da en un contexto en el que varios indicadores muestran una disminución en la llegada de capital extranjero al país, lo que podría afectar el crecimiento económico a mediano y largo plazo.

Nuevos gravámenes a sectores económicos

Entre las medidas incluidas en los decretos aparecen impuestos temporales para empresas con determinados niveles de patrimonio o utilidades, así como nuevos gravámenes para sectores específicos como el de apuestas en línea.

Sobre este punto, Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, señaló que el sector no se opone a contribuir con impuestos, pero advirtió que el diseño técnico de las medidas podría generar problemas operativos.

El decreto establece un impuesto al consumo del 16 % para los juegos operados por internet. Sin embargo, según explicó el dirigente gremial, el mecanismo de cálculo mezcla el depósito de los usuarios con el ingreso real de los operadores, lo que podría generar incertidumbre jurídica.

Montero también advirtió que el sector ya enfrenta múltiples cargas tributarias, incluyendo transferencias al sistema de salud y otras obligaciones fiscales.

El debate económico sigue abierto

Las medidas seguirán siendo analizadas por distintos sectores en los próximos días. Mientras el gobierno defiende la necesidad de recaudar recursos para atender la emergencia económica, empresarios y analistas insisten en la importancia de mantener estabilidad institucional y reglas claras para garantizar la inversión y el crecimiento económico del país.