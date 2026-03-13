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La Liendra reveló la millonada que le iban a pagar por ofrecer una presunta estafa en redes

El creador de contenido comentó detalles sobre la cantidad de dinero que iba a recibir por promocionar un servicio en internet.

La Liendra
FOTO: Canal RCN

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marzo 13 de 2026
05:22 p. m.
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En Colombia, los creadores de contenido han tomado mayor relevancia en los últimos años al contar con amplias comunidades de seguidores a los que se dirigen día a día.

Por supuesto, varias marcas y compañías han utilizado la imagen de algunos como estrategias de marketing para impulsar sus negocios y aumentar sus ventas.

Sin embargo, una gran cantidad de creadores ya se han visto inmiscuidos en situaciones legales al utilizar sus redes sociales para promover productos o servicios que, al parecer, terminan siendo consideradas como estafas potencialmente peligrosas para los clientes.

Pese a que algunos famosos ya han tomado sus redes sociales para dar detalles sobre dichas denuncias, otros han hablado abiertamente en internet sobre las desmesuradas cantidades de dinero que algunas compañías estarían ofreciendo.

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La Liendra habló sobre presunta estafa

En las horas más recientes, Mauricio Gómez, más conocido en redes como La Liendra, se tomó sus redes sociales para hacer una alerta a todos sus colegas. Reveló el jugoso ofrecimiento que recibió por parte de una presunta casa de apuestas para promocionar sus servicios en Instagram.

Según su relato, fueron aproximadamente 300 millones de pesos colombianos por tan solo compartir cinco historias en donde el famoso hablara sobre dichos servicios. Sin embargo, explicó que el cliente se trataba de una casa de apuestas y un casino que no poseía los permisos legales necesarios para operar en el país.

Por esto, advirtió a sus colegas a no aceptar dichas ofertas ya que las consecuencias legales podrían superar incluso los montos de dinero ofrecidos.

“Están pagando absurdo, están ofreciendo plata de manera increíble. Pero también así, en Colombia el Estado está multando a los creadores de contenido que se metan con eso con multas de mil, dos mil millones, hasta penales. Muchos ya tienen procesos en la Fiscalía por eso. Entonces, colegas, no hagan eso por más plata que les ofrezcan”, señaló.

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La Liendra advierte sobre presuntas estafas en redes

Así mismo, el creador de contenido hizo énfasis en las presuntas estafas que muchas de estas compañías estarían, al parecer, ofreciendo por medio de redes. Por esto, invitó tanto a influencers como a usuarios a no recibir las amplias sumas de dinero que estas empresas estarían ofreciendo.

“Casinos o casas de apuestas que no tengan autorización en Colombia… no trabajen con ellos. Dejen pasar esa platica mejor igual que yo. Y a las personas que juegan en estos casinos no autorizados, esas son estafas porque ahí si o si van a perder entonces no lo hagan tampoco”, finalizó.

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