EE. UU. asegura que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, está herido

La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar luego de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegurara que el actual líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Khamenei, se encuentra “herido y probablemente desfigurado” tras recientes ataques militares contra objetivos del gobierno iraní.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth afirmó que el líder iraní no apareció públicamente en un evento oficial el jueves 12 de marzo, lo que alimentó especulaciones sobre su estado de salud.

Según el funcionario estadounidense, los ataques realizados por Estados Unidos y Israel han impactado miles de objetivos estratégicos del régimen.

“Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado”, declaró Hegseth ante periodistas. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación independiente de la gravedad de las lesiones del dirigente iraní.

Mojtaba Jameneí herido: rumores sobre su estado de salud

Las versiones sobre el estado físico del líder iraní se intensificaron luego de que el medio británico Daily Mail publicara un informe en el que asegura que Mojtaba Jameneí estaría en coma y habría perdido una pierna tras resultar gravemente herido en ataques aéreos.

El periódico citó documentos de inteligencia a los que supuestamente tuvo acceso, aunque dichas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por fuentes independientes ni por autoridades iraníes.

En medio de estos rumores, la televisión estatal iraní difundió un comunicado atribuido a Jameneí. En el mensaje, el líder prometió tomar represalias contra Estados Unidos y sus aliados tras la muerte de su padre, Ali Khamenei.

El dirigente aseguró que la respuesta iraní apenas ha comenzado y que su gobierno continuará con acciones militares y estratégicas en la región.

Ataques de EE.UU. e Israel contra Irán intensifican la crisis

De acuerdo con el jefe del Pentágono, las fuerzas estadounidenses y las israelíes han atacado más de 15.000 objetivos militares y estratégicos desde el inicio de la ofensiva contra instalaciones vinculadas al régimen iraní.

“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es más de mil al día”, afirmó Hegseth.

Mientras tanto, en el comunicado difundido por medios estatales, Jameneí anunció que Irán podría bloquear el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo global.

El líder también pidió el cierre de bases militares estadounidenses en la región y agradeció el apoyo de aliados del llamado “Frente de Resistencia”, entre ellos la organización libanesa Hezbollah, así como grupos armados en Irak y los hutíes en Yemen.

“Hasta ahora, una parte limitada de esta venganza se ha concretado, pero continuará hasta completarse”, señala el comunicado atribuido al dirigente iraní.

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Por ahora, el paradero exacto y el estado de salud de Mojtaba Jameneí siguen siendo inciertos. Analistas internacionales advierten que la falta de información oficial y la escalada de ataques militares podrían aumentar aún más la tensión en una región que ya enfrenta uno de los momentos más delicados de los últimos años.