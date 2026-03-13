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Bogotá entrega baños renovados en la UPI Oasis para jóvenes en habitabilidad de calle

El espacio atiende diariamente a más de 100 jóvenes en la capital colombiana.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
05:34 p. m.
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Bogotá avanza en la dignificación de su juventud más vulnerable con la entrega de baños y unidades sanitarias completamente renovados en la Unidad de Protección Integral (UPI) Oasis del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).

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El espacio, que atiende diariamente a más de 100 jóvenes y beneficia a miles de ciudadanos al año, se consolida como un centro estratégico de transformación social.

Dignidad a través de la infraestructura

Más que una obra de infraestructura, la intervención busca garantizar el acceso a duchas de agua caliente, servicios impecables y lavandería industrial, elementos que se convierten en el primer paso para restaurar la autoestima y la salud de quienes han enfrentado la vida en la calle.

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Con ello, la administración distrital reafirma que el respeto y la integridad son pilares innegociables para que los jóvenes construyan nuevos proyectos de vida.

"No estamos entregando simplemente unos baños remodelados; estamos enviando un mensaje de valor a cada joven: su vida importa. Una ducha caliente y ropa limpia no son lujos, son derechos que reconstruyen la identidad y se convierten en la puerta de entrada para que confíen en la institucionalidad y comiencen a soñar de nuevo", afirmó el director del IDIPRON, Javier Palacios Torres.

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Un modelo alineado con derechos globales

La inauguración, realizada el 11 de marzo, marca un hito para jóvenes que durante años han enfrentado la imposibilidad de acceder a servicios básicos de aseo.

La implementación de duchas de alta calidad y lavandería industrial representa una evolución hacia un modelo de atención más humano y acorde con el respeto que merece cada individuo.

Esta transformación se alinea con las directrices de organismos internacionales como las Naciones Unidas, que reconocen el acceso al agua y al saneamiento como un derecho esencial. Además de mejorar la salud pública, contar con espacios seguros para la higiene personal reduce el estigma social y facilita la vinculación de los beneficiarios al modelo pedagógico del IDIPRON.

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En la UPI Oasis, además de cubrir necesidades de alimentación y descanso, un equipo interdisciplinario acompaña a los jóvenes en programas de fortalecimiento de habilidades y formación integral.

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