Bogotá entrega baños renovados en la UPI Oasis para jóvenes en habitabilidad de calle

Bogotá avanza en la dignificación de su juventud más vulnerable con la entrega de baños y unidades sanitarias completamente renovados en la Unidad de Protección Integral (UPI) Oasis del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).

El espacio, que atiende diariamente a más de 100 jóvenes y beneficia a miles de ciudadanos al año, se consolida como un centro estratégico de transformación social.

Dignidad a través de la infraestructura

Más que una obra de infraestructura, la intervención busca garantizar el acceso a duchas de agua caliente, servicios impecables y lavandería industrial, elementos que se convierten en el primer paso para restaurar la autoestima y la salud de quienes han enfrentado la vida en la calle.

Con ello, la administración distrital reafirma que el respeto y la integridad son pilares innegociables para que los jóvenes construyan nuevos proyectos de vida.

"No estamos entregando simplemente unos baños remodelados; estamos enviando un mensaje de valor a cada joven: su vida importa. Una ducha caliente y ropa limpia no son lujos, son derechos que reconstruyen la identidad y se convierten en la puerta de entrada para que confíen en la institucionalidad y comiencen a soñar de nuevo", afirmó el director del IDIPRON, Javier Palacios Torres.

Un modelo alineado con derechos globales

La inauguración, realizada el 11 de marzo, marca un hito para jóvenes que durante años han enfrentado la imposibilidad de acceder a servicios básicos de aseo.

La implementación de duchas de alta calidad y lavandería industrial representa una evolución hacia un modelo de atención más humano y acorde con el respeto que merece cada individuo.

Esta transformación se alinea con las directrices de organismos internacionales como las Naciones Unidas, que reconocen el acceso al agua y al saneamiento como un derecho esencial. Además de mejorar la salud pública, contar con espacios seguros para la higiene personal reduce el estigma social y facilita la vinculación de los beneficiarios al modelo pedagógico del IDIPRON.

En la UPI Oasis, además de cubrir necesidades de alimentación y descanso, un equipo interdisciplinario acompaña a los jóvenes en programas de fortalecimiento de habilidades y formación integral.