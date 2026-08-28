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Jhon Arias prende las alarmas tras confirmarse lesión en Palmeiras: esto se sabe

El jugador de la Selección Colombia terminó con molestias en su último partido con Palmeiras y ya hay información sobre el alcance de la lesión.

Jhon Arias lesión en Palmeiras
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 28 de 2026
12:08 p. m.
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Jhon Arias encendió las alarmas de Palmeiras tras confirmarse que sufrió una lesión en el último partido del cuadro brasileño, donde se enfrentaron a Santos en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil.

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El colombiano salió del terreno de juego al minuto 87 con señales de molestias musculares, por lo que el cuerpo médico del equipo llevó a cabo algunas pruebas para evaluar si se trataba de una lesión de consideración.

¿Qué lesión tiene Jhon Arias?

De acuerdo a lo reportado por la prensa brasileña, Arias presentó una lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha, en la parte posterior del muslo. Los resultados de los exámenes determinaron que es una lesión leve y no tendría mucho tiempo de baja.

Arias se perdería inicialmente el partido de este fin de semana donde Palmeiras se medirán ante Mirassol en el Brasileirao y es duda para el juego de vuelta de la Copa de Brasil ante Santos. La expectativa del cuerpo técnico es tenerlo de vuelta para la Copa Libertadores.

El 'Verdao' se clasificó a cuartos tras vencer a Cerro Porteño de Paraguay y ahora deberá medirse ante la Liga Universitaria de Quito, equipo que los supo complicar en las semifinales del año pasado. El partido de ida será el próximo 9 de septiembre.

¿Cuándo volverá a jugar Jhon Arias con la Selección Colombia?

La próxima fecha FIFA, recordando que se unieron las jornadas de septiembre y octubre, tiene tres partidos programados para la Selección Colombia, donde se estará midiendo frente a tres rivales de la región antes de iniciar las Eliminatorias de 2026.

El primer partido será el 26 de septiembre frente a México en el M&T Bank Arena en Baltimore, Estados Unidos, por lo que la convocatoria debería salir a medidos de septiembre, donde Arias ya estaría de regreso a las canchas.

Los otros partidos del combinado nacional serán ante Paraguay el próximo 2 de octubre y cerrará la gira por Estados Unidos ante Perú el 6 de octubre.

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