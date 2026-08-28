"Hasta yo me alcancé a preocupar": doctor Bayter anunció decisión tras su cambio físico que generó angustia

En los últimos meses, los seguidores del doctor Bayter se han preocupado debido a que lo han visto más delgado en los videos que él publica en las redes sociales.

Es así como le han preguntado constantemente si se encuentra enfermo y, con la intención de ponerle punto final a los rumores, él mismo se ha pronunciado.

Por lo tanto, en las últimas horas, el médico y creador de contenido reconoció que sí ha tenido un cambio físico y anunció una decisión. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que anunció el doctor Bayter tras su cambio físico

En sus redes sociales, el doctor Bayter expresó que se realizará unos exámenes médicos y que les mostrará los resultados a los internautas para despejar todas las dudas.

"Todo el mundo está preocupado por la salud del doctor Bayter y se los agradezco. La verdad es que hasta yo me alcancé a preocupar cuando vi el video", dijo.

"Pero, ¿quién más que el doctor Bayter para mostrarles sus exámenes y la realidad de su salud? Con una visión supermédica, este lunes 31 de agosto voy a mostrarles toda la realidad de mi salud, a las 8:00 de la noche de Miami y a las 7:00 de la noche de Colombia. Si estoy enfermo, si no estoy enfermo, si estoy bien, si no estoy bien. Vamos a hacer la anamnesis, a mirar los antecedentes y a revisar los exámenes de sangre", añadió.

¿Qué había dicho el doctor Bayter acerca de su estado de salud?

Hace unos meses, cuando recién empezaron los rumores por el cambio físico del doctor Bayter, él mismo expresó que no tenía ninguna enfermedad, sino que se encontraba realizando una recomposición corporal.

Asimismo, aclaró que sus intenciones eran seguir bajando su porcentaje de grasa corporal.