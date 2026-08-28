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Referente de la Selección Colombia tomó radical decisión y ya la habría comunicado: esto se reveló

Néstor Lorenzo sería una de las personas que tendría claridad de esta situación.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
11:16 a. m.
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Después de que la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en su cruce vs. Suiza, Juan Fernando Quintero habló en la zona mixta y dio a entender que no seguiría siendo parte del proceso.

El volante creativo que retornó a Independiente Medellín reconoció que hay aspectos que se deben cambiar para obtener mejores resultados, pero que los jugadores que sigan siendo convocados son los que deben identificarlos.

Juanfer Quintero habló de su relación con Néstor Lorenzo y James Rodríguez
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En consecuencia, aunque él no ha emitido un comunicado oficial acerca de esa decisión, las especulaciones comenzaron a circular tras su declaración y en las últimas horas salió a la luz una información relacionada con el tema. ¿Cuál fue?

Juan Fernando Quintero sí tendría decidido no volver a la Selección Colombia: esto se informó

De acuerdo con Luis Arturo Henao, el periodista de ESPN, Juan Fernando Quintero ya le habría comunicado su determinación a sus familiares y al cuerpo técnico de la 'tricolor'.

"Juan Fernando Quintero, después del Mundial, ya tomó la decisión de que hasta ahí llega su ciclo con la Selección Colombia. Ya se lo ha manifestado a la familia, a los amigos, hasta al mismo Lorenzo y a la gente del fútbol", aseguró el comunicador.

"Después de su largo tiempo y de sus tres Mundiales, considera que ya ha terminado. Claro que muchos se han ido y al año han vuelto", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Para la próxima fecha FIFA, que se jugará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, la Selección Colombia disputará los siguientes tres partidos amistosos:

Hay anuncio oficial de Independiente Medellín sobre Juan Fernando Quintero
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  • vs. México, el sábado 26 de septiembre, en el estadio M&T Bank, en Baltimore, Estados Unidos.
  • vs. Paraguay, el viernes 2 de octubre, en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Estados Unidos.
  • vs. Perú, el martes 6 de octubre, en el estadio Inter Miami.
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