Dos colombianos brillaron en la alta montaña de la Vuelta a España: así quedó la clasificación general

La alta montaña hizo acto de presencia en la Vuelta a España durante una vibrante séptima etapa que cubrió un exigente trazado entre Vall d'Alba y el duro ascenso a Aramón Valdelinares. En una jornada marcada por el terreno quebrado, la altitud y la estrategia, el equipo noruego Uno-X Mobility dictó una auténtica lección de ciclismo desde la fuga del día.

La formación escandinava firmó un histórico doblete gracias al triunfo en solitario de Andreas Leknessund, quien cruzó la línea de meta tras completar el recorrido en un tiempo oficial de 3 horas, 49 minutos y 47 segundos.

Leknessund gestionó a la perfección los ritmos en el puerto final, soltando a sus compañeros de aventura para alzarse con una brillante victoria de etapa y una bonificación de 10 segundos.

La fiesta para la escuadra noruega fue redonda con la llegada de Tobias Johannessen en el segundo lugar, deteniendo el cronómetro a 34 segundos de su coequipero con 6 segundos de bonificación. Por su parte, el belga Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) completó el podio del día en la tercera posición a 47 segundos del vencedor, adjudicándose también 10 segundos de bonificación, encabezando a un grupo perseguidor en el que figuraron nombres de categoría internacional como Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), cuarto a 58 segundos.

Los colombianos brillaron en la etapa 7

Sin embargo, las miradas del ciclismo latinoamericano se posaron con enorme entusiasmo en la deslumbrante actuación de los escarabajos colombianos, quienes firmaron una jornada pletórica y mostraron una solidez envidiable frente a las grandes figuras del pelotón internacional.

El joven prospecto Juan Felipe Rodríguez Contreras encabezó el protagonismo cafetero al meterse entre los mejores del día y conquistar una sobresaliente quinta casilla. Defendiendo los colores del EF Education-EasyPost, Rodríguez realizó una ascensión inteligente, regulando las fuerzas en los rampas más duras de Valdelinares para cruzar la meta a solo 1 minuto y 13 segundos del ganador.

Inmediatamente después de su compatriota, el experimentado escalador Iván Ramiro Sosa refrendó el formidable momento del ciclismo nacional. Al servicio del Equipo Kern Pharma, Sosa protagonizó un ataque demoledor en los kilómetros decisivos de la subida, mostrando esa capacidad innata para brillar cuando la carretera se empina.

Iván Sosa cruzó la llegada en el sexto lugar, perdiendo únicamente 1 minuto y 16 segundos respecto a Leknessund.

En cuanto a la general, el también colombiano Harold Tejada subió un puesto y se coloca como el mejor de los nuestros en el noveno lugar, cediendo más de siete minutos con respecto al líder Pogacar.

Así quedó la clasificación de la etapa 7