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Las pistas alrededor del asesinato de Gustavo Aponte: un chat grupal y otros tres implicados

El abogado de la familia, el exfiscal general Marío Iguarán, destapó las pistas que se han conocido acerca del crimen.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
12:04 p. m.
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El 11 de febrero de 2026 se dio un macabro asesinato a las afueras de un gimnasio en el norte de Bogotá. Por la espalda, un sicario le disparó al reconocido empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta.

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Fue seis meses después, el jueves 27 de agosto, cuando en Villavicencio capturaron a Leonel Enrique Llanos, alias Tony, el presunto conductor de la motocicleta con la que emprendió la huida el hombre que accionó la pistola.

El “error” en el crimen con el verdadero objetivo

Tras esto, la Fiscalía dio a conocer una impactante hipótesis. Resulta que los delincuentes se confundieron y pensaron que Aponte era el también empresario Olimpo Antonio Oliver, el verdadero objetivo.

Mario Iguarán, exfiscal general y abogado de la familia Aponte, entregó detalles macabros acerca de este crimen en diálogo con Noticias RCN. En primer lugar, destacó las labores adelantadas por las autoridades con respecto a la que hasta ahora ha sido la única captura.

La primera gran revelación hecha por Iguarán es que Llanos no actuó solo, sino que por medio de un chat de WhatsApp bautizado como ‘Los gladiadores’ hubo otros implicados que estuvieron detrás de la logística.

Tres órdenes de captura y un grupo de WhatsApp

“Se encontró la evidencia de cómo se ufanaban de sus armas y hechos criminales. Es una oficina de sicarios de las que se ha inundado Bogotá. De gladiadores tienen muy poco y, al contrario, son bestias”, afirmó.

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Con la captura de Llanos, Iguarán recalcó que la investigación acerca a los autores intelectuales: “Se identificó un auto en el que recogieron al sicario (…) Se han dado más asesinatos por parte de los miembros de esta organización”.

Frente al verdadero objetivo de la banda, el exfiscal narró que Oliver, empresario vinculado al sector minero, había sido víctima de amenazas, tanto así que ya había denunciado.

Por otro lado, Iguarán aseguró que hay tres órdenes de captura listas, incluyendo las de los autores intelectuales y los cómplices. Sobre Aponte, enfatizó que era una gran persona y amigo, quien con su generosidad supo ayudar a muchas personas: “Dejó roto el corazón de su familia”.

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