Aplazan pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en septiembre: esta fue la razón y la nueva fecha

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) confirmó la reprogramación oficial del cuarto ciclo de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA (Compensación del IVA).

Las transferencias monetarias, que estaban previstas para iniciar a partir del 21 de agosto, se aplazaron para el mes de septiembre debido a una revisión técnica urgente sobre la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI).

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La medida se adoptó en articulación estratégica con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tras identificar que la aplicación inmediata de las reglas del RUI, bajo el marco del Decreto 662 de 2026, podría provocar la suspensión o salida automática del sistema de cerca del 49 % de las familias que hoy reciben esta ayuda económica.

¿Qué es el RUI y por qué encendió las alarmas del Gobierno?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es la nueva herramienta tecnológica y metodológica diseñada por el Estado colombiano para reemplazar gradualmente la clasificación tradicional del Sisbén IV. Su objetivo principal es consolidar en un solo sistema la información financiera, de renta y de activos de los ciudadanos para focalizar de manera más precisa las subvenciones sociales.

Sin embargo, en las mesas de evaluación técnica previas al desembolso de agosto, los analistas de Prosperidad Social y del DNP detectaron incongruencias en la transición de datos.

De ejecutarse el giro conforme al calendario previsto y cruzando la información con el RUI sin ajustes previos, casi la mitad de los beneficiarios —principalmente hogares en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad— quedarían desprotegidos al descalificar de forma masiva.

"Efectuar el pago aplicando el RUI en los términos actuales implicaría la suspensión inmediata de las transferencias para casi la mitad de las familias. No se trata solo de un trámite administrativo; hablamos del sustento básico de miles de hogares que dependen de estos recursos para la compra de alimentos", explicaron voceros de la entidad.

Desde el Gobierno se argumentó que proceder con el desembolso sin una evaluación previa exhaustiva habría generado un impacto social negativo de gran magnitud. Por este motivo, se optó por postergar la jornada de pagos para septiembre con el propósito de revisar detalladamente las inconsistencias en la base de datos y ajustar las variables del RUI.

No obstante, las autoridades enfatizaron que esta prórroga técnica no garantiza la permanencia automática de todos los usuarios en el programa. Una vez concluida la depuración del sistema, solo conservarán el incentivo monetario aquellas familias que continúen cumpliendo de forma estricta los criterios de acceso y focalización establecidos por la ley.

Actualmente, Renta Ciudadana gira montos de hasta $500.000 pesos colombianos a los hogares con jefatura monoparental o con niños en primera infancia en situación de vulnerabilidad extrema.