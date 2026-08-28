Camila Osorio debutará en el US Open contra la número 1 del mundo: fecha, hora y dónde ver

La tenista colombiana María Camila Osorio tendrá un estreno de máxima exigencia en el US Open 2026. El sorteo del cuadro principal determinó que la cucuteña se enfrentará en la primera ronda con la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo.

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El historial no favorece a la colombiana. Sabalenka ganó los dos enfrentamientos anteriores entre ambas, incluido el duelo disputado en el Madrid Open de 2023 y el partido de Wimbledon de 2021. Por eso, el encuentro representa una posibilidad gigante para la carrera de Osorio.

¿Cuándo juega Camila Osorio contra Aryna Sabalenka en el US Open?

Camila Osorio enfrentará a Aryna Sabalenka este domingo 30 de agosto en la primera ronda del US Open. El partido se disputará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York, aunque la organización todavía no ha definido la cancha ni la hora exacta del encuentro.

Sabalenka llega a Nueva York con el objetivo de conseguir su tercer título consecutivo en el torneo, una hazaña que no consigue ninguna tenista desde la racha de Serena Williams entre 2012 y 2014.

¿Dónde ver a Camila Osorio vs. Aryna Sabalenka en Colombia?

El partido entre Camila Osorio y Aryna Sabalenka se podrá seguir por la cobertura de ESPN y sus plataformas de streaming, con disponibilidad que puede depender del servicio contratado por cada usuario. ESPN informó que transmitirá el US Open 2026 en sus canales y mediante la aplicación de ESPN, mientras que Disney+ también anunció acceso a partidos seleccionados del torneo.

En el resto del cuadro femenino, Iga Swiatek y Coco Gauff aparecen como algunas de las principales amenazas para Sabalenka, mientras que la kazaja Elena Rybakina, segunda cabeza de serie, también parte como una de las candidatas. El sorteo dejó a varias de estas figuras en sectores diferentes del cuadro, por lo que Sabalenka podría evitar a algunas de sus principales rivales hasta las últimas rondas.