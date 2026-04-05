ATENCIÓN: el DT del Minnesota reveló nuevos detalles claves sobre el estado de salud de James Rodríguez

Tras los partidos amistosos que la Selección Colombia disputó vs. Croacia y Francia en Estados Unidos, James Rodríguez presentó un problema de salud y tuvo que estar hospitalizado durante 72 horas.

Según la Federación Colombiana de Fútbol, el '10' de la 'tricolor' sufrió un cuadro de deshidratación severa que no estuvo relacionado con alguna lesión musculoesquelética ni con sus actividades futbolísticas.

"Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo", se aclaró en el comunicado.

Además, también se ha conocido que James Rodríguez ya recibió el alta médica, pero que tendrá que seguirse recuperando en su casa.

Por lo tanto, Cameron Knowles, el director técnico del Minnesota, habló del '10' tras la victoria vs. LA Galaxy, por la sexta fecha de la MLS, y reveló detalles de su evolución.

Esto es lo último que se sabe de la salud de James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia

A Cameron Knowles le preguntaron por la situación médica de James Rodríguez y él respondió con mucha sinceridad. Sus palabras fueron las siguientes:

"Mira, él va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico. Obviamente está en casa descansando y ha estado afuera unos días", comenzó diciendo.

"Nuestro cuerpo médico está en contacto constante con él. Tenemos profesionales en Minnesota evaluándolo e iremos integrándolo en la medida que se considere adecuado. Se perdió la temporada, ahora pasó esto y su adaptación no ha sido del todo limpia, pero cuando ves cómo entró en el equipo, su profesionalismo, sus hábitos de entrenamiento y el impacto en el grupo, te das cuenta de que es excepcional. Ha mostrado mucha humildad en su manera de unirse al grupo, es querido y respetado entre todos, ha trabajado duro y ojalá pueda estar saludable pronto y lo podamos tener de vuelta", añadió.

¿Cuál es el próximo partido del Minnesota United de James Rodríguez?

Luego de su victoria vs. LA Galaxy, el Minnesota United ascendió a la novena posición de la Conferencia Oeste de la MLS con 8 puntos.

Su próximo partido será vs. San Diego FC, el sábado 11 de abril, a las 9:30 de la noche, en condición de visitante.

Sin embargo, hay que esperar la evolución de James Rodríguez para determinar si puede o no ser convocado.