Fuertes declaraciones para Jhon Durán desde la directiva de Fenerbahce: ¿no están a gusto?

Un directivo de Fenerbahce se fue de frente contra el colombiano Jhon Jader Durán y su rendimiento en Turquía.

Jhon Jader Durán
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
03:22 p. m.
La llegada de Jhon Jader Durán al Fenerbahce generó ilusión entre los aficionados turcos, pero en apenas un mes el delantero colombiano ya está en el centro de la polémica. Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del club, cuestionó abiertamente el rendimiento del atacante que arribó procedente de Al-Nassr, equipo en el que tampoco logró consolidarse.

José Mourinho ha intentado integrarlo al primer equipo y le ha dado minutos para acelerar su adaptación. Sin embargo, el balance inicial no convence a todos los sectores del club. En cinco partidos oficiales, Durán apenas suma un gol y una asistencia, cifras que, para algunos directivos, no se corresponden con las expectativas generadas por su fichaje.

“No es el delantero centro que esperábamos”

Durante una entrevista con 343 Digital, Murat Aşık fue contundente en su diagnóstico: “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, aseguró el directivo.

Estas palabras han despertado debate en Estambul. Mientras parte de la afición considera que el joven atacante necesita más tiempo para adaptarse a la liga turca y a las exigencias de Mourinho, otros opinan que un fichaje de alto perfil debe responder de inmediato.

Mourinho le mantiene la confianza

Pese a las críticas, el técnico portugués ha seguido utilizando a Durán como una pieza de rotación ofensiva. Mourinho insiste en que el jugador de 20 años tiene condiciones y que la paciencia será clave para que muestre su mejor versión. El estratega incluso ha trabajado en ajustar su posición dentro del esquema, buscando aprovechar su movilidad y potencia más allá del área.

El reto para Durán será responder con goles y actuaciones determinantes. Con el Fenerbahce compitiendo por el liderato de la Superliga turca, el margen de error es corto y la presión por brillar aumenta semana a semana.

