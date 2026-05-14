Se tomó una decisión con Jhon Durán antes del Mundial 2026: ¿es sorpresiva?

Jhon Durán, el joven delantero de 22 años, volvió a ser noticia este 14 de mayo de 2026.

El goleador que ha defendido las camisetas del Aston Villa, Al-Nassr F. C., Fenerbahçe y Zenit de San Petersburgo, fue incluido en la prelista de 55 jugadores de Néstor Lorenzo.

Pero, además, el Zenit, club en el que se encuentra actualmente, informó que acordó una licencia con Jhon Durán para que el delantero pudiera atender unos temas personal.

En consecuencia, en medio de esa coyuntura, se conoció la decisión que habría tomado el goleador antes del inicio del Mundial 2026. ¿Cuál es?

¿Cuál decisión se habría tomado con Jhon Durán, de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026?

De acuerdo a una información entregada por el periodista Julián Capera, Jhon Durán terminará su contrato con el Zenit y se unirá pronto a la Selección Colombia para tratar de estar en el listado final de 26 jugadores.

"Jhon Durán acordó con Zenit la terminación anticipada de su contrato y desde el próximo lunes, en Medellín, se pondrá a disposición de la Selección Colombia para pelear por un cupo tras aparecer en la lista preliminar", indicó el periodista.

"Tiene contrato vigente con Al-Nassr, pero la intención es buscar un equipo en Europa tras la Copa del Mundo", complementó.

¿Cuándo será el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

La Selección Colombia iba a jugar vs. Costa Rica, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 29 de mayo de 2026.

Sin embargo, tras un diálogo con las autoridades de la capital, el partido tuvo que reprogramarse para el 1 de junio, a las 6:00 de la tarde.

No obstante, Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa que se llevó a cabo este 14 de mayo, afirmó que el cambio es conveniente debido a que podrá contar con todos los jugadores, incluyendo los que tienen partidos programados para los últimos días de este mes.