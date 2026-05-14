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Jugador que ha hecho parte de la Selección Colombia le envió duro mensaje a Néstor Lorenzo: le dijo de todo

El delantero se pronunció en una historia de Instagram.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
07:04 p. m.
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En la mañana de este 14 de mayo de 2026, Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia, realizó una rueda de prensa para anunciar a los 55 jugadores que fueron preseleccionados antes del Mundial 2026.

El estratega argentino se pronunció desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, situada en Bogotá, y mencionó a siete delanteros.

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Sin embargo, el nombre de Roger Martínez no apareció en ese prelistado y, por lo tanto, el goleador ex Racing Club de Avellaneda emitió un duro mensaje en su cuenta de Instagram.

Este fue el polémico mensaje de Roger Martínez contra Néstor Lorenzo tras la revelación de la prelista oficial de la Selección Colombia

En una historia de Instagram, Roger Martínez cuestionó el no estar en la prelista de 55 jugadores debido a que aseguró que ha tenido una buena temporada.

"Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano. 23 en 30 partidos y quedan dos fechas. Estoy peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo", comenzó afirmando el delantero del Al-Taawon FC de Arabia Saudita.

"Siempre que tuve la oportunidad, nunca la desaproveché, aun sin jugar en mi posición natural muchas veces. No sabes un carajo, esto es más de lo mismo", añadió.

Estos han sido los números de Roger Martínez, jugador que ha hecho parte de la Selección Colombia, durante la temporada 25/26

Con el Al-Taawon FC de Arabia Saudita, Roger Martínez ha jugado 32 partidos en la temporada 25/26 y ha anotado 23 goles.

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Además, en 2.680 minutos disputados, el delantero cartagenero también ha realizado dos asistencias.

Con la Selección Colombia, Roger Martínez jugó las Eliminatorias rumbo a 2018, 2022 y 2026, aparte de las Copas Américas de Estados Unidos y Brasil.

 

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