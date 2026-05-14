Alarma por millonaria deuda del Gobierno: emitió más de 6 billones con intereses cercanos al 15%

Una fuerte preocupación comenzó a crecer entre analistas económicos y mercados locales luego de que el Gobierno Nacional realizara una emisión de deuda considerada histórica por el alto monto y las tasas de interés con las que salió a buscar recursos.

En una operación sin precedentes, el Estado emitió esta semana más de 6 billones de pesos en títulos de tesorería, conocidos como TES, con tasas de interés que oscilaron entre el 13,9% y el 14,7% efectivo anual, niveles que no se veían desde hace varios años.

¿Qué está pasando con la deuda del país?

El movimiento financiero encendió las alarmas entre expertos, quienes aseguran que el país está adquiriendo obligaciones cada vez más costosas en medio de un panorama fiscal complejo.

Germán Machado advirtió que la deuda del país está creciendo a un ritmo superior al de la economía nacional.

La deuda está creciendo a más velocidad que la economía del país.

Por su parte, David Cubides señaló que el impacto de estos compromisos financieros termina afectando otros sectores clave del presupuesto nacional.

Tenemos entonces menos recursos para financiar otro tipo de gastos, social, educación, infraestructura, etc.

¿Gobierno se estaría endeudando a punta de créditos?

Especialistas en mercados financieros también cuestionaron que el Gobierno esté reemplazando obligaciones adquiridas anteriormente con tasas bajas por nuevos créditos mucho más caros.

Felipe Campos comparó la situación con una persona que intenta cubrir una deuda económica con otra aún más costosa.

Es como una tarjeta de crédito pagarla con un pagadiario, es unas tasas que a nivel de países son muy grandes, son diferencias muy grandes.

La discusión también abrió nuevamente el debate sobre quién termina asumiendo realmente el peso del endeudamiento estatal.

Juan Londoño aseguró que, aunque se habla de deuda del Estado, finalmente son los ciudadanos quienes deberán responder económicamente.

Lo que la gente no entiende es que cuando le dicen que el Estado se endeuda, eso es mentira. El que se endeuda es el colombiano. Cada colombiano adquiere una deuda que tendrá que pagar a través de impuestos para que el Estado pague y pueda cumplir con sus obligaciones.

El panorama genera aún más inquietud si se tiene en cuenta que el déficit fiscal de Colombia en 2025 fue el más alto del siglo, excluyendo únicamente los años de pandemia.