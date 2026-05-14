Candidatos a la presidencia reaccionan a las alertas de seguridad y posible constreñimiento al voto en elecciones

A contados días de las elecciones presidenciales siguen conociéndose alertas de seguridad, por las amenazas contra candidatos y el riesgo de constreñimiento al sufragante, en numerosos municipios del país.

Del lado de los votantes, el registrador nacional, Hernán Penagos, recordó que “no se trata solamente de que puedan votar, sino que puedan ejercer su derecho al voto de manera libre. Por eso es necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios, donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales. Hay que asegurar la zona y llevar el material electoral”.

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Mientras, del lado de los candidatos, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, advirtió en Noticias RCN que hay zonas en las que algunos candidatos se encuentran vetados:

“¿Qué estamos viendo? La preocupación legítima de algunas candidaturas, en zonas en las que no pueden entrar determinados candidatos o, donde lo que se hace es cobrar o mostrar que se tiene control, dominio, sobre ese micro territorio”.

El Gobierno ofreció 1.000 millones por información que permita evitar cualquier ataque contra los candidatos que, según las autoridades suman 23 amenazas y como parte del Plan Democracia serán priorizados 47 de los 386 municipios que, según la MOE, se encuentran en riesgo durante las elecciones.

Candidatos reaccionan a las alertas de cara a las elecciones:

El panorama de cara a elecciones generó nuevos reclamos al Gobierno Nacional de los candidatos a la Presidencia, que exigen sea garantizado su derecho a realizar campaña en todo el territorio nacional y el derecho al voto libre de los ciudadanos.

A las alertas de la MOE y las entidades del Estado se suma, además, el audio conocido por Noticias RCN en el que “Rogelio Benavides”, cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de “Calarcá”, manifiesta que seguirán intimidando a la población civil, de ganar Cepeda: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca porque ahí sí los vamos a apretar cuatro años más”.

La revelación no cayó bien entre los candidatos. La ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, señaló que “el Gobierno lo que está haciendo cada vez que suelta más criminales es ingresarlos al proselitismo armado a favor de Cepeda”.

Bajo la misma línea, Mauricio Lizcano exigió respuestas: “Es hora de que el candidato Iván Cepeda le cuente al país si tiene, o no, el apoyo de las disidencias de las Farc” y Claudia López advirtió que el “que los grupos criminales inviten a votar por un candidato y sean más de cinco millones los colombianos constreñidos, quiere decir que ese candidato puede ser elegido por esa diferencia”.

Cuestionamientos que el candidato Cepeda contestó, explicando que rechaza “cualquier clase de presión, de recomendación de grupos armados”.