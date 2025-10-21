CANAL RCN
Deportes

¿Nuevo cambio de equipo para Jhon Jader Durán? Dejaría Europa tras flojo paso por Fenerbahçe

El delantero colombiano, que aún se recupera de una lesión, podría salir de Fenerbahçe antes de finalizar el año, según medios turcos.

Jhon Jader Durán Fenerbahçe (1)
FOTO: Fenerbahçe - IG

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
06:01 p. m.
El futuro de Jhon Jader Durán parece alejarse del fútbol europeo. El delantero colombiano, actualmente vinculado al Fenerbahçe, estaría próximo a dejar el club turco debido al alto costo de mantener su contrato.

Según reportes de la prensa local, la directiva considera insostenible su permanencia y ya adelanta conversaciones para concretar su salida antes de diciembre.

De acuerdo con el diario Sabah, el atacante podría regresar al Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que ya militó en temporadas anteriores. El club turco busca minimizar pérdidas económicas tras una inversión cercana a 21 millones de euros por una temporada.

Su recuperación y regreso a entrenamientos

Mientras se definen los detalles de su futuro, Jhon Durán continúa recuperándose de una fractura por estrés que lo ha mantenido fuera de las canchas durante varias semanas. El club confirmó que el jugador ha pasado de los entrenamientos individuales a trabajar nuevamente con el grupo, una señal positiva de su evolución física.

Sin embargo, su retorno a la competencia oficial aún no tiene fecha definida. La posibilidad de un traspaso al Al Nassr podría concretarse incluso antes de que dispute más partidos con el Fenerbahce.

Rendimiento de Jhon Durán

Durante su paso por el equipo turco, Durán solo ha disputado seis encuentros oficiales: cuatro por la fase de clasificación a la Champions League y dos en la Superliga de Turquía, registrando una anotación y una asistencia.

En su etapa anterior con el Al Nassr, el atacante antioqueño tuvo una destacada actuación: 18 partidos, 12 goles y participación en la Liga de Campeones de Asia.

