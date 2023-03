Boxeador colombiano desató escándalo tras afirmar que le ofrecieron dinero para dejarse ganar

El colombiano John Teherán solo duró 90 segundos en el ring, luego de ser abatido por el boxeador argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez en un evento que se realizó en el Luna Park, en Buenos Aires. Sin embargo, horas después de la pelea, un escándalo se desató por unas declaraciones del deportista de San Onofre, Sucre.

“Cuando estaba acá, me ofrecieron cinco mil (dólares) para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que le debo a Andy (Espinoza, manejador en Montería). Que yo sepa, es un año que Andy me rechazó, me tiró a la basura y ahora viene John Molina (promotor) a decir que yo le debo una plata a él, que son 900 dólares”, fueron las declaraciones de John Teherán.

Tras esas palabras del boxeador colombiano donde afirmó que lo ofrecieron plata para perder contra ‘Maravilla’ Martínez, la noticia hizo eco y en Argentina generó indignación debido a que era el regreso del boxeador local al ring.

Giro inesperado de John Teherán

Horas después del revuelo que generó sus declaraciones, el boxeador colombiano volvió a aparecer para desmentir lo dicho en un primer momento: “Estoy arrepentido con el video que subí anoche. Una persona ajena se acercó a mi camerino y pidió que dijera estas palabras. Le pido disculpas a ‘Maravilla’ Martínez, que es una excelente persona, al ‘Chino’ Maidana (excampeón mundial y hoy promotor), disculpas también a Ryo Productions por lo que pasó y a John Molina”.

Además, Teherán le pidió disculpas a Sergio Martínez: “Cometí ese error por rabia y por no poderle ganar a usted, ‘Maravilla’. de nuevo, le pido disculpas”.

