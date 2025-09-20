CANAL RCN
Deportes

Luto profundo en el fútbol: jugador subcampeón de Copa Libertadores fue asesinado a tiros

Hay consternación en el fútbol mundial por la muerte de este recordado futbolista.

Jonathan González
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
09:29 a. m.
El fútbol ecuatoriano y el mundo del deporte se encuentran de luto tras el trágico asesinato de Jonathan González, exfutbolista de 31 años, conocido por su destacada participación en el subcampeonato de la Copa Libertadores de 2016 con Independiente del Valle.

El suceso, que también cobró la vida de otra persona, ocurrió la noche de este viernes 19 de septiembre en la ciudad de Esmeraldas, sumiendo a un país ya golpeado por la violencia en un profundo estado de conmoción.

De acuerdo con informes de la Policía Nacional, el ataque armado se perpetró dentro de un domicilio en el barrio Vista al Mar, en el centro de Esmeraldas. Los agentes, al llegar al lugar, encontraron a González con múltiples heridas de bala en la cabeza y el hombro derecho. Una segunda víctima, que aún no ha sido identificada, falleció mientras era trasladada de emergencia a un centro de salud.

Los primeros indicios de la investigación señalan que los presuntos agresores se movilizaban en una motocicleta y llevaban overoles azules, similares a los utilizados por trabajadores de una estación de servicio estatal. Aún se desconoce el móvil del crimen, pero las autoridades han iniciado las indagaciones correspondientes.

¿Quién es Jonathan González?

La noticia del deceso de "Speedy" González, como era apodado por su velocidad en el campo de juego, ha generado una ola de tristeza y homenajes en redes sociales y medios de comunicación. Su último club, el 22 de Julio de la Serie B, emitió un emotivo comunicado lamentando la pérdida y enviando sus condolencias a la familia.

"Descansa en paz, Speedy González. Nunca caminarás solo", fue el sentido mensaje del equipo esmeraldeño, donde el futbolista militaba actualmente.

Independiente del Valle, el club que lo vio nacer futbolísticamente y con el que alcanzó la cúspide continental en 2016, también expresó su pesar. "La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Jonathan González ex jugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia", se lee en la cuenta oficial del equipo.

Este sentimiento de consternación fue replicado por otros clubes ecuatorianos como Liga de Quito, Deportivo Cuenca y Delfín, además de equipos internacionales como el Club Olimpia de Paraguay y el Club León de México, donde González también dejó su huella.

El asesinato de Jonathan González se suma a una preocupante lista de crímenes que han afectado al fútbol ecuatoriano. Es el tercer jugador de fútbol profesional asesinado en el país en lo que va del mes de septiembre, un reflejo de la crisis de inseguridad que vive Ecuador, que ha visto un alarmante aumento en las tasas de homicidios en los últimos años.

La nación, ubicada entre los mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, se ha convertido en un punto clave para el narcotráfico, lo que ha exacerbado la violencia en sus provincias, especialmente en la costa.

