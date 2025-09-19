Balón de Oro 2025: ¿Quién es el futbolista más fuerte a llevarse el premio?

París se prepara para una nueva edición de la ceremonia más esperada del fútbol mundial. El prestigioso galardón individual, el Balón de Oro, se entregará este año en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa, y la expectativa es enorme.

Con las estrellas de siempre ausentes en la lista de nominados, la carrera parece más abierta que nunca, con varios nombres emergiendo con fuerza para suceder al último ganador.

¿Quiénes son los candidatos más fuertes a ganar el Balón de Oro 2025?

La lista de 30 nominados, revelada por la revista France Football, dejó a los aficionados debatiendo sobre quién podría llevarse el codiciado trofeo.

Sin la presencia de figuras legendarias como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, que han dominado la premiación durante casi dos décadas, dos jóvenes talentos se perfilan como los principales contendientes para el Balón de Oro.

Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona, ha tenido una temporada formidable. Con tan solo 18 años, se ha convertido en el pilar ofensivo de su club, llevando al equipo a conquistar la Liga española y la Copa del Rey.

Su habilidad para desbordar, su visión de juego y su increíble capacidad goleadora lo han catapultado al estrellato.

Sus números lo avalan: 18 goles y 25 asistencias con el Barcelona, sumados a sus aportaciones clave con la selección española, con la que fue subcampeón de la Liga de Naciones.

Por otro lado, la balanza se inclina a favor de Ousmane Dembélé, el héroe inesperado del París Saint-Germain.

El delantero francés fue el líder indiscutible del equipo que, por primera vez en su historia, se alzó con la Champions League.

Su temporada fue un torbellino de éxitos: ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y fue la figura clave en la obtención de la "Orejona". Con 35 goles y 16 asistencias en la campaña, Dembélé tiene la fuerza de los títulos en su favor, un factor crucial para ganar el Balón de Oro.

Un escalón por debajo, pero sin ser descartado, se encuentra Kylian Mbappé. En su primer año con el Real Madrid, el atacante ha demostrado su letalidad con 44 goles y cinco asistencias.

Sin embargo, la falta de títulos importantes con su nuevo club en la última campaña podría ser el factor decisivo en su contra, dejándolo fuera de la lucha final.

La entrega del Balón de Oro 2025 promete ser un evento lleno de sorpresas, y la pregunta que todos se hacen es: ¿Quién se unirá a la élite del fútbol mundial y se llevará el premio a casa?

Los otros futbolistas nominados a Balón de Oro 2025

Los otros futbolistas nominados son: Viktor Gyökeres (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Robert Lewandowski (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Pedri (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Michael Olise (Bayern Múnich), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Cole Palmer (Chelsea), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Gianluigi Donnarumma (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Désiré Doué (PSG), Nuno Mendes (PSG), Joao Neves (PSG), Fabián Ruiz (PSG), Vitinha (PSG), Florian Wirtz (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool), Erling Haaland (Manchester City), Scott McTominay (Napoli), Jude Bellingham (Real Madrid) y Vinicius Jr. (Real Madrid).