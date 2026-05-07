🔴 EN VIVO 🔴 México vs. Inglaterra, Mundial 2026: siga en directo el duelo por los octavos de final

El Estadio Azteca se viste de gala para albergar uno de los duelos más electrizantes de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Mexicana, cobijada por su afición y un paso perfecto en lo que va del certamen, se medirá ante la poderosa escuadra de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel.

Siga las estadísticas del partido México vs. Inglaterra

Así llegan ambas selecciones al partido de octavos de final

Ambas escuadras arriban a la fase de eliminación directa con realidades y exigencias muy particulares en sus espaldas:

México (El muro invicto): El conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre ha completado una fase de grupos impecable. El "Tri" cuenta sus partidos por victorias (4 de 4) y presume la mejor defensiva del campeonato al no haber encajado un solo gol. En su última presentación, los aztecas se impusieron 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones —quien ya suma 3 dianas en la copa— y el experimentado Raúl Jiménez. La gran obsesión nacional vuelve a ser el ansiado "quinto partido" (cuartos de final), instancia que se resiste desde 1986.

Inglaterra (Poderío con sufrimiento): Los "Three Lions" tuvieron que sudar de más para timbrar su boleto a esta ronda. Consiguieron una agónica clasificación tras vencer 2-1 en la prórroga a la República Democrática del Congo gracias a un doblete de su capitán y referente, Harry Kane, quien ya registra 5 goles en la competencia.

La altitud y el "cauldron" del Azteca: México nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula (8 victorias y 2 empates). El factor climático, el rugido de las tribunas y los más de 2,200 metros sobre el nivel del mar serán una prueba de fuego para el desgaste físico de los europeos.

El mediocampo dictará el ritmo: la principal tarea de la contención mexicana será nublar los espacios de Jude Bellingham, el conector de los ingleses que ha generado gran parte de las opciones claras del equipo de Tuchel. Quien logre salir victorioso de este emparejamiento viajará a Miami para disputar los cuartos de final ante el ganador de la llave entre Brasil y Noruega.