¿Dónde jugará Enamorado en 2026 tras la estrella 11 de Junior? Jugador dejó enigmático mensaje en plena entrevista

José Enamorado fue la gran figura de la final que Junior de Barranquilla jugó vs. Deportes Tolima en la Liga BetPlay II 2025.

El extremo abrió el marcador en el Metropolitano, al minuto 5, tras enganchar hacia adentro y colgar el balón en uno de los ángulos. Además, posteriormente, al 39, corrió a espaldas de la defensa del Deportes Tolima y definió por arriba del arquero Neto Volpi.

Sin embargo, su protagonismo no terminó ahí, sino que en Ibagué anotó un gol más para que Junior de Barranquilla consiguiera la onceava estrella de su historia.

Al minuto 17, el veloz extremo corrió nuevamente a espaldas de la defensa, recibió una habilitación de Yimmy Chará y englobó al uruguayo Cristopher Fiermarin.

Por lo tanto, tras la habilidad que demostró, no solo ha comenzado a hablarse de la posibilidad de que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta para la Selección Colombia, sino que también de que un equipo del extranjero lo contrate en 2026.

De hecho, Steven Rodríguez, el delantero del Junior de Barranquilla, tuvo una entrevista con Win Sports y manifestó que no sabe si compartirá alguna pretemporada más con José Enamorado.

Estas fueron las declaraciones que encendieron las alarmas sobre una posible salida de José Enamorado de Junior de Barranquilla para el 2026

En medio del festejo por el nuevo título de Junior de Barranquilla, Steven Rodríguez dijo que está seguro de que José Enamorado no podrá estar en la pretemporada de enero.

"Yo le estoy diciendo que disfrutamos la última pretemporada con él en junio porque en enero ya no la hacemos juntos. Se merece todo lo que Dios mediante le va a pasar por lo que hizo este semestre", declaró el atacante.

Sin embargo, José Enamorado, que estaba presente, no confirmó si ya está casi cerrada una posibilidad de ir a un equipo del extranjero.

Por lo tanto, los próximos días serán claves para definir si Junior de Barranquilla puede retenerlo o si el extremo partirá al fútbol internacional.

Los números de José Enamorado en la temporada 2024/2025

José Enamorado ha sido uno de los titulares habituales de Junior de Barranquilla y se ha destacado por su desequilibrio.

En el equipo de sus amores, el extremo disputó 53 partidos en la temporada 24/25, disputó 3.028 minutos, anotó 11 goles y realizó 6 asistencias.