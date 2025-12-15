¿Enamorado, a la selección? Néstor Lorenzo respondió contundente a las posibilidades

El gran momento que atraviesa José Enamorado con la camiseta del Junior de Barranquilla no ha pasado desapercibido en el entorno del fútbol colombiano. Sus actuaciones determinantes a lo largo de los cuadrangulares semifinales y, especialmente, los dos goles anotados en la final de ida frente a Deportes Tolima, lo han puesto en el centro de la conversación nacional. En ese contexto, surgió la pregunta inevitable: ¿puede el extremo rojiblanco ganarse un lugar en la selección Colombia de cara al camino previo al Mundial de 2026?

El encargado de responder fue Néstor Lorenzo, director técnico del combinado nacional, quien se refirió al presente del atacante en una entrevista con Balón Dividido de ESPN, dejando un mensaje claro: el rendimiento en el fútbol local sí se observa, pero el camino hacia la Selección exige constancia y competencia directa con jugadores de alto nivel.

Lorenzo y el valor del rendimiento sostenido en el FPC

Consultado por el nivel de Enamorado y su impacto en Junior, Lorenzo fue prudente, pero abierto a la posibilidad. El entrenador argentino destacó que cualquier futbolista puede ilusionarse con una convocatoria si logra sostener un rendimiento alto y regular en el tiempo, incluso jugando en el torneo local.

“Claro que puede soñar como soñó Marino Hinestroza, que vino y siempre es evaluado. Hay dos situaciones que tienen que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, y sobre todo si está en el torneo local”, afirmó el seleccionador, dejando en claro que el seguimiento es permanente y que el rendimiento reciente del jugador rojiblanco ya está bajo observación.

Estas palabras refuerzan la idea de que la puerta de la Selección no está cerrada para quienes brillan en el FPC, aunque el desafío es mantener ese nivel más allá de un buen semestre o una serie decisiva.

La dura competencia por un lugar en la selección Colombia

Más allá del reconocimiento al presente de Enamorado, Lorenzo también fue enfático al señalar la complejidad de ganarse un cupo en la selección Colombia, especialmente en posiciones ofensivas. El técnico explicó que cada posible convocatoria implica una comparación directa con futbolistas consolidados en ligas del exterior.

“Cuando vemos un jugador, también vemos con quién compite: con Luis Díaz, con Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré, con Arias… Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno imagina a un jugador en Selección. Para poner a uno hay que sacar a otro porque los cupos son limitados”, añadió.

De cara a los dos partidos amistosos previos al Mundial de 2026, Enamorado sabe que su reto no solo será mantener su nivel con Junior, sino también diferenciarse en un contexto de alta exigencia. El sueño está vivo, el mensaje del seleccionador fue claro y el futuro dependerá de la constancia. En el fútbol de alto rendimiento, las oportunidades llegan, pero solo se quedan quienes logran sostenerlas.