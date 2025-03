Por malos resultados, Juan Carlos Osorio no es más técnico de Xolos: ¿volverá al FPC?

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio dejó de ser entrenador del Xolos de Tijuana de la Liga MX este martes 11 de marzo. Así lo confirmó el propio club mediante un comunicado en el que le agradecieron el trabajo al experimentado estratega, pero debido a los malos resultados, decidieron dividir caminos con el cafetero.

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio vivió el fin de semana uno de sus partidos más tormentosos en el fútbol mexicano, ya que sus decisiones propiciaron que el Tijuana perdiera una ventaja de tres goles en la undécima fecha del torneo Clausura-2025.

La noche del domingo en el estadio Caliente ante Atlas, los locales 'Xoloitzcuintles' del Tijuana parecían encaminarse a un triunfo tranquilo porque al minuto 53 ya tenían una cómoda ventaja de 3-0.

Pero, al 58, Osorio realizó una tanda de tres cambios. Fiel a su filosofía de darle oportunidad a nuevos talentos, el colombiano mandó al partido a tres jóvenes volantes mexicanos: Gilberto Mora (16 años), Ramiro Árciga (20 años) y al debutante Aldieri Valenzuela (22 años).

Tres minutos después de las variantes, el Atlas se puso 3-1. El entrenador colombiano hizo sus dos cambios restantes al 71 con los ingresos del defensa mexicano Ramiro Franco (21 años) y del delantero jamaiquino Shamar Nicholson, que llegó al fútbol azteca para este torneo y que lleva un mes con el equipo.

El equipo de Osorio perdió el rumbo con los cambios y, para empeorar la situación, sufrió la expulsión del defensa español Unai Bilbao al 79.

Ya desdibujados, los 'Xolos' recibieron tres goles a los minutos 82, 87 y 90+10.

Tras la derrota 4-3, Osorio salió a afrontar la conferencia de prensa: "Quiero ofrecerle mis genuinas disculpas a nuestra gente, no se merecían ese resultado. Fui muy atrevido en los cambios que hice".

El entrenador colombiano asumió la responsabilidad de la escandalosa voltereta: "Me apresuré en los cambios, me equivoqué queriendo darle oportunidad a todos y que se sientan parte del proceso. Confié mucho en mis jugadores jóvenes y me equivoqué en depositarles tanta presión".

Despiden a Juan Carlos Osorio de Tijuana

Así entonces y teniendo en cuenta que Xolos se encuentra en la última casilla del campeonato habiendo sumado apenas 7 puntos en once partidos disputados, desde la junta directiva del club decidieron dividir caminos con el experimentado entrenador.

“Club Tijuana Xolos de Caliente informa que el profesor Juan Carlos Osorio deja de ser el director técnico de nuestro equipo”.

“Agradecemos al profesor Osorio y a su cuerpo técnico todo el profesionalismo, trabajo y entrega en su paso por nuestra institución, en el cual juntos logramos ser un equipo protagonista y regresar a la liguilla del fútbol mexicano”.

“Deseamos a Juan Carlos Osorio el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, estanos seguros que así será”, indicaron.