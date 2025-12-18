Juan Carlos Osorio tiene nuevo equipo: será DT de un modesto club en Brasil

La carrera de Juan Carlos Osorio vuelve a tomar relevancia, luego de que fuera anunciado oficialmente por su nuevo club en el fútbol brasileño. Tomará las riendas del modesto Clube Do Remo, equipo que recientemente ascendió a la primera división y busca dar la sorpresa en la liga más poderosa del continente.

"Que sea un viaje victorioso. ¡Bienvenido maestro!", escribieron desde la cuenta oficial del club, el cual llegó a primera división tras 31 años sin poder hacerlo. Esta temporada quedaron en la cuarta posición de la Serie B, por detrás de Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense.

La carrera de Juan Carlos Osorio en los últimos años

Juan Carlos Osorio irrumpió en el fútbol profesional colombiano tras convertirse en uno de los técnicos más ganadores en la historia de Atlético Nacional. Su carrera prometía mucho y al cabo de unos años dirigió la Copa del Mundo 2018 con México, dejando una actuación recordada.

Sin embargo, tras salir de esta selección, su carrera no logró consolidarse. Pasó por la Selección de Paraguay, un segundo ciclo en Nacional, un flojo paso por América de Cali, Zamalek de Egipto, un breve periodo en Athletico Paranaense y finalmente poco menos de un año con Tijuana de México.