VIDEO | Avión privado se estrelló intentando aterrizar en Carolina del Norte, EE. UU.

Un avión privado se estrelló este jueves en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, dejando un saldo de siete personas fallecidas, de acuerdo con información confirmada por las autoridades locales.

Grave accidente aéreo en EE. UU. dejó siete personas muertas

El accidente se produjo cuando la aeronave intentaba aterrizar en el aeropuerto regional de Statesville, ubicado al norte de la ciudad de Charlotte. Imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron una intensa conflagración en el lugar del siniestro, lo que evidenció la magnitud del impacto.

Según la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, el avión había despegado minutos antes, pero por razones que aún se investigan regresó al aeropuerto con la intención de aterrizar. Durante esa maniobra, la aeronave terminó estrellándose.

El alguacil del condado, Darren Campbell, confirmó a la agencia AFP que en el avión viajaban siete personas y que ninguna sobrevivió al accidente. “Había un total de siete personas a bordo, todos fallecieron”, indicó.

Medios estadounidenses señalaron que entre las víctimas se encontrarían el expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle y sus dos hijos, aunque las autoridades no han divulgado de manera oficial la identidad completa de los fallecidos.

La tragedia generó reacciones de figuras públicas. El congresista republicano Richard Hudson, representante de Carolina del Norte y cercano a la familia, expresó su pesar a través de redes sociales.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían”, escribió. Además, destacó que eran personas dedicadas a ayudar a los demás.

Falleció expiloto de NASCAR junto a su familia tras accidente aéreo

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunció el envío de un equipo especializado para investigar las causas del accidente.

En un comunicado, la entidad informó que los investigadores llegarían al lugar durante la noche para iniciar las diligencias correspondientes.