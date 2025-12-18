CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Avión privado se estrelló intentando aterrizar en Carolina del Norte, EE. UU.

Versiones preliminares indican que entre las víctimas se encontrarían el expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos, aunque las autoridades no han confirmado esta versión.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
06:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un avión privado se estrelló este jueves en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, dejando un saldo de siete personas fallecidas, de acuerdo con información confirmada por las autoridades locales.

Estados Unidos presenta cargos contra más de 70 integrantes del Tren de Aragua
RELACIONADO

Estados Unidos presenta cargos contra más de 70 integrantes del Tren de Aragua

Grave accidente aéreo en EE. UU. dejó siete personas muertas

El accidente se produjo cuando la aeronave intentaba aterrizar en el aeropuerto regional de Statesville, ubicado al norte de la ciudad de Charlotte. Imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron una intensa conflagración en el lugar del siniestro, lo que evidenció la magnitud del impacto.

Según la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, el avión había despegado minutos antes, pero por razones que aún se investigan regresó al aeropuerto con la intención de aterrizar. Durante esa maniobra, la aeronave terminó estrellándose.

El alguacil del condado, Darren Campbell, confirmó a la agencia AFP que en el avión viajaban siete personas y que ninguna sobrevivió al accidente. “Había un total de siete personas a bordo, todos fallecieron”, indicó.

Medios estadounidenses señalaron que entre las víctimas se encontrarían el expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle y sus dos hijos, aunque las autoridades no han divulgado de manera oficial la identidad completa de los fallecidos.

La tragedia generó reacciones de figuras públicas. El congresista republicano Richard Hudson, representante de Carolina del Norte y cercano a la familia, expresó su pesar a través de redes sociales.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían”, escribió. Además, destacó que eran personas dedicadas a ayudar a los demás.

Falleció expiloto de NASCAR junto a su familia tras accidente aéreo

"Nos estamos desplomando": el último audio antes de que una avioneta privada se cayera en México
RELACIONADO

"Nos estamos desplomando": el último audio antes de que una avioneta privada se cayera en México

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunció el envío de un equipo especializado para investigar las causas del accidente.

En un comunicado, la entidad informó que los investigadores llegarían al lugar durante la noche para iniciar las diligencias correspondientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

LGBTI

Tratamiento médico para menores trans sería restringido por la administración Trump

Estados Unidos

Estados Unidos presenta cargos contra más de 70 integrantes del Tren de Aragua

Artistas

Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida, junto a su esposo, en su casa: esto se reportó

Otras Noticias

Atlético Nacional

Marino Hinestroza confirmó su salida de Nacional, tras ganar la Copa BetPlay

Marino confirmó con este mensaje su salida de Atlético Nacional y todo parece indicar que Boca Juniors será su próximo club.

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas

El Gobierno Nacional confirmó los cambios que tendrán estas personas con la entrega de medicamentos.

Cartagena

Se cae la elección de contralor en Cartagena: juez tomó radical decisión sobre los aspirantes

Yina Calderón

Yina Calderón arremete contra Diana Celis y la acusa de oportunismo por hablar de ‘Epa Colombia’

Finanzas personales

Lanzan herramienta para comprar vivienda en Colombia: estas son las personas que pueden acceder