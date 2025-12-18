Lanzan herramienta para comprar vivienda en Colombia: estas son las personas que pueden acceder

En 2025, las ventas de vivienda nueva crecieron un 12,4 %, según Camacol, pero el inicio de nuevas obras cayó un 23,9 %, una señal clave sobre cómo podría moverse el sector en 2026. Además, las dificultades para conseguir crédito y el aumento de rechazos bancarios, especialmente a familias con ingresos informales, siguieron frenando a muchos compradores.

Sin embargo, mientras las cifras nacionales mostraban un sector con cifras mixtas, Constructora Maring desarrolló un sistema propio que permitió que cientos de familias descartadas por el sistema financiero tradicional accedieran a vivienda nueva aun cuando las condiciones del mercado parecían jugar en su contra.

En los últimos años, en un contexto donde los bancos han endurecido sus criterios y las tasas de interés han afectado la capacidad de endeudamiento, la compañía ha logrado que más de 900 familias accedan a vivienda propia en Cali, Yumbo, Jamundí y Montería. De ese total, el 40 % corresponde a hogares que habían sido rechazados por el sistema financiero tradicional.

En un escenario especialmente difícil para el segmento VIS, que hoy concentra el 58 % de la oferta nacional disponible, más de 500 de esas familias ya recibieron su vivienda, en contraste con la tendencia adversa del mercado.

Herramienta facilita la compra de vivienda

Esteban Marín, CEO de Constructora Maring, explica que el modelo de la compañía no nació de flexibilizar requisitos ni de asumir riesgos innecesarios, sino de cuestionar la forma en que el sistema financiero tradicional evalúa a las familias.

“Mientras un banco tarda segundos en descartar a un hogar por su historial crediticio, nosotros desarrollamos una metodología propia de seis pasos que parte de una radiografía financiera mucho más humana y detallada”, afirma.

Según Marín, esta evaluación incluye analizar el comportamiento de pago en el sector real, los ingresos formales e informales, la estabilidad laboral desde la vida cotidiana, y no solo desde un contrato, las deudas pequeñas que pueden corregirse y los hábitos reales de gasto.

Con ese diagnóstico, la compañía diseña rutas personalizadas para que cada familia mejore su perfil financiero mientras avanza en el pago de la cuota inicial. “Acompañamos a los hogares trimestre a trimestre, revisamos su progreso y ajustamos el plan cuando es necesario. Eso nos permite ver potencial donde otros solo ven un rechazo automático”, afirma Marín.

Este año, Constructora Maring ha vendido más de 260 unidades en preventa, de las cuales más de 100 fueron adquiridas por hogares tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Gracias a ese acompañamiento temprano, más del 20 % de estos compradores ya cuenta con carta de aprobación e incluso con subsidios asignados, aun cuando faltan más de 18 meses para recibir su vivienda, un indicador evidente de que el modelo funciona y contrasta con los altos niveles de desistimiento que marcaron al sector durante el año.

“Mientras buena parte del sector sigue concentrada en vender unidades, nosotros nos enfocamos en fabricar dueños; ese es, en realidad, nuestro producto”, afirma Marín. “En un mercado que hoy excluye a cerca del 70% de los interesados, asumimos el reto de crear un modelo que los incluyera. Ha sido un desafío enorme, pero también la mayor oportunidad que hemos tenido”, añade Marín.

Cambiando el esquema tradicional del mercado y las reglas del juego, la compañía proyecta que en 2026 podrá ayudar a más de 300 familias excluidas a acceder a su primera vivienda, ofreciendo un modelo accesible y acompañamiento integral que les permita convertirse en propietarios.