¡Atención! Revelaron cambio de ÚLTIMA HORA en la Superliga 2026 entre Independiente Santa Fe vs. Junior

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se enfrentarán en una final en 2026.

Por ser campeones de las Ligas BetPlay del 2025, los 'cardenales' y 'tiburones' disputarán una nueva edición de la Superliga.

Debido a la tabla de reclasificación, el Junior de Barranquilla iniciaría la final en condición de visitante y la cerraría de local, con el apoyo de su gente.

Sin embargo, en la tarde de este 18 de diciembre de 2025, se reveló una decisión de última hora que, hasta el momento, nadie tenía en sus planes. ¿De qué se trata?

Junior de Barranquilla ya no cerraría de local la final de la Superliga 2026

De acuerdo con el periodista José Hugo Illera, de Win Sports, hubo una conversación entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe para intercambiar las localías en la Superliga 2026.

El desencadenante de todo esto habría sido que Junior de Barranquilla no podría contar con el estadio Metropolitano en el partido de vuelta.

"Don Fuad no estaba equivocado anoche. Junior iniciará en condición de local la Superliga frente a Santa Fe, en el Metropolitano, antes de su remodelación", señaló José Hugo Illera.

"Hubo un acuerdo entre los equipos por el cambio de la localía", concluyó.

¿Cuántas Superligas de Colombia tienen Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla?

Tanto Independiente Santa Fe como Junior de Barranquilla han disputado Superligas en ediciones anteriores y las han ganado.

El 'rojo capitalino' tiene cuatro Superligas en su palmarés tras vencer a Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali.

Mientras tanto, Junior ha conquistado dos Superligas vs. Deportes Tolima y América de Cali.