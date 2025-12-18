Yina Calderón arremete contra Diana Celis y la acusa de oportunismo por hablar de ‘Epa Colombia’

La polémica alrededor de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a intensificarse tras el pronunciamiento público de Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas, quien reaccionó a las recientes declaraciones de Diana Celis sobre su relación actual con la empresaria.

El contexto surge luego de que Celis, expareja de ‘Epa Colombia’, respondiera preguntas en sus historias de Instagram sobre la posibilidad de retomar algún tipo de vínculo con Barrera Rojas, dejando comentarios que evidenciaron que la relación no terminó en buenos términos.

“Una cínica”: las palabras de Yina Calderón

Frente a estas publicaciones, Yina Calderón fue directa y contundente. “Me parece que Diana Celis es una recostada que no sé porque está contestando sus ‘autopreguntas’ en sus historias de Instagram sobre 'Epa Colombia'”, expresó, cuestionando el hecho de que vuelva a referirse públicamente a la empresaria.

En su declaración, Calderón recordó que Diana Celis era pareja de ‘Epa Colombia’ cuando ocurrieron los hechos relacionados con los daños a Transmilenio en 2019. Según afirmó, tras ese episodio, Celis “la dejó tirada y ni siquiera un mensaje de aliento ahorita cuando ella está detenida”.

Defensa a Karol Samantha y señalamientos económicos

Yina Calderón también defendió de manera enfática a Karol Samantha, actual pareja de Daneidy Barrera. Aseguró que “la única persona que ha estado con Epa Colombia en las buenas y malas es su actual pareja”, destacando que “se ha ‘puesto la 10’ con sus keratinas” y que ha permanecido a su lado durante todo el proceso.

Uno de los apartes más fuertes del pronunciamiento estuvo relacionado con aspectos económicos de la relación pasada entre Celis y Barrera. “¿A usted no le sirvió que le sacó más de dos mil millones de pesos? porque yo vi las consignaciones que Epa le sacó”, afirmó Calderón, añadiendo que incluso habría recibido propiedades durante el tiempo que estuvieron juntas.

Finalmente, Calderón descartó cualquier posibilidad de amistad futura entre Diana Celis y ‘Epa Colombia’. Señaló que “fue usted misma la que se encargó de que Epa la sacara de su vida para siempre” y cerró su pronunciamiento calificándola reiteradamente como “canalla”, “atrevida” y “cínica”, asegurando que Karol Samantha “ni siquiera se mete en eso”.