CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón arremete contra Diana Celis y la acusa de oportunismo por hablar de ‘Epa Colombia’

Una de las mejores amigas de 'Epa Colombia' no se quedó callada ante el pronunciamiento de su expareja, la futbolista Diana Celis.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La polémica alrededor de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a intensificarse tras el pronunciamiento público de Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas, quien reaccionó a las recientes declaraciones de Diana Celis sobre su relación actual con la empresaria.

Diana Celis, expareja de 'Epa Colombia', causó polémica en redes tras revelar cómo es su relación actual
RELACIONADO

Diana Celis, expareja de 'Epa Colombia', causó polémica en redes tras revelar cómo es su relación actual

El contexto surge luego de que Celis, expareja de ‘Epa Colombia’, respondiera preguntas en sus historias de Instagram sobre la posibilidad de retomar algún tipo de vínculo con Barrera Rojas, dejando comentarios que evidenciaron que la relación no terminó en buenos términos.

“Una cínica”: las palabras de Yina Calderón

Frente a estas publicaciones, Yina Calderón fue directa y contundente. “Me parece que Diana Celis es una recostada que no sé porque está contestando sus ‘autopreguntas’ en sus historias de Instagram sobre 'Epa Colombia'”, expresó, cuestionando el hecho de que vuelva a referirse públicamente a la empresaria.

En su declaración, Calderón recordó que Diana Celis era pareja de ‘Epa Colombia’ cuando ocurrieron los hechos relacionados con los daños a Transmilenio en 2019. Según afirmó, tras ese episodio, Celis “la dejó tirada y ni siquiera un mensaje de aliento ahorita cuando ella está detenida”.

Defensa a Karol Samantha y señalamientos económicos

Yina Calderón también defendió de manera enfática a Karol Samantha, actual pareja de Daneidy Barrera. Aseguró que “la única persona que ha estado con Epa Colombia en las buenas y malas es su actual pareja”, destacando que “se ha ‘puesto la 10’ con sus keratinas” y que ha permanecido a su lado durante todo el proceso.

Uno de los apartes más fuertes del pronunciamiento estuvo relacionado con aspectos económicos de la relación pasada entre Celis y Barrera. “¿A usted no le sirvió que le sacó más de dos mil millones de pesos? porque yo vi las consignaciones que Epa le sacó”, afirmó Calderón, añadiendo que incluso habría recibido propiedades durante el tiempo que estuvieron juntas.

Finalmente, Calderón descartó cualquier posibilidad de amistad futura entre Diana Celis y ‘Epa Colombia’. Señaló que “fue usted misma la que se encargó de que Epa la sacara de su vida para siempre” y cerró su pronunciamiento calificándola reiteradamente como “canalla”, “atrevida” y “cínica”, asegurando que Karol Samantha “ni siquiera se mete en eso”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"Con toda la fe": actriz colombiana rompió el silencio y reveló detalles claves de su salud tras enfermedad diagnosticada

Artistas

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Aplicaciones

Yango lanza Order Pool en Colombia: conductores ahora eligen viajes por destino y distancia

Otras Noticias

LGBTI

Tratamiento médico para menores trans sería restringido por la administración Trump

Por miedo a perder los ingresos del programa Medicaid, varios hospitales han dejado de prestar sus servicios a menores de edad con disforia de género.

Temblor en Colombia

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano especificó los municipios más próximos al epicentro. Estos son los detalles.

Sena

¿Cuándo abren las inscripciones del Sena para estudiar gratis en 2026?

Independiente Medellín

Lamentable y preocupante imagen del profe Montoya en medio de la batalla campal en Medellín

Navidad

¿Cómo reducir el desperdicio de comida en las fiestas de fin de año?