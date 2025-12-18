CANAL RCN
Deportes

Marino Hinestroza confirmó su salida de Nacional, tras ganar la Copa BetPlay

Marino confirmó con este mensaje su salida de Atlético Nacional y todo parece indicar que Boca Juniors será su próximo club.

Marino Hinestroza
Foto: @maarii_angulo

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
05:59 p. m.
Atlético Nacional vive horas de contrastes tras la reciente consagración en la Copa BetPlay 2025. A la alegría por el título obtenido frente a Independiente Medellín se sumó, casi de inmediato, una noticia que golpeó la sensibilidad de la hinchada verdolaga: Marino Hinestroza, una de las figuras del equipo en la temporada, confirmó su salida del club antioqueño a través de sus redes sociales. El anuncio, cargado de emotividad, marcó el cierre de una etapa exitosa tanto para el jugador como para la institución.

La publicación no pasó desapercibida. Con palabras breves, pero profundas, Hinestroza dejó claro que su despedida estaba ligada a un nuevo desafío en su carrera. “La historia de amor más linda de mi vida. No podía terminar de otra manera”, escribió el futbolista, en un mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de agradecimiento, nostalgia y buenos deseos por parte de los aficionados.

Una despedida con sabor a gloria en Nacional

El mensaje del extremo estuvo acompañado de un par de fotografías vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, en las que hizo referencia directa a los cuatro títulos que consiguió defendiendo los colores verdolagas. No fue una despedida cualquiera: llegó después de levantar un nuevo trofeo, cerrando su ciclo de la mejor manera posible y consolidándose como uno de los jugadores más determinantes de los últimos años en el club.

Durante su paso por Nacional, Hinestroza se ganó un lugar especial en la tribuna gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para aparecer en momentos clave. Su aporte fue fundamental en varias campañas exitosas y, especialmente, en la Copa BetPlay 2025, donde tuvo actuaciones decisivas que terminaron siendo determinantes para alcanzar el título frente al clásico rival de patio.

Boca Juniors, el nuevo desafío en el horizonte

Aunque el futbolista no mencionó explícitamente su próximo destino, todo apunta a que su futuro inmediato estará en Boca Juniors. El club argentino, uno de los más importantes y tradicionales del continente, sería el siguiente paso en la carrera del atacante, quien afrontaría así su primera experiencia en el fútbol argentino y en un escenario de enorme exigencia deportiva y mediática.

La posible llegada de Hinestroza al conjunto xeneize representa un salto significativo en su trayectoria, además de una oportunidad para seguir creciendo a nivel internacional. Para Atlético Nacional, en cambio, se trata de una baja sensible que obligará a replantear piezas de cara a los retos del próximo año, especialmente en competencias locales e internacionales.

Mientras tanto, la afición verdolaga asimila la noticia con sentimientos encontrados: orgullo por lo conseguido y gratitud por lo entregado, pero también la certeza de que se va un jugador que dejó huella. Marino Hinestroza se despide campeón y con la puerta abierta, dejando una historia que, como él mismo escribió, difícilmente pudo tener un mejor final.

