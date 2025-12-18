Director seccional de la Dian en Tuluá no tenía amenazas de ningún tipo: secretario de Gobierno municipal

Son varias las preguntas que rodean el asesinato del director seccional de la Dian Gilberto Jesús Calao, en Tuluá, Valle del Cauca.

De momento, se sabe que ocurrió en horas de la mañana de este jueves, 18 de diciembre, cuando Calao fue interceptado por una pareja de motorizados que disparó en su contra, a pocos metros de su vivienda, cuando se dirigía al trabajo.

Sorprende a las autoridades que no pesaban amenazas en su contra, como indicó en entrevista con Noticias RCN el secretario de Gobierno de Tuluá, José Martín Hincapié: “Si bien el funcionario llevaba seis años en el municipio, no era una persona visible. Se concentraba en su trabajo en la Dian, que está ubicada en un lugar estratégico del centro de la ciudad y nunca o, hasta ahora, no tenemos conocimiento de que haya llegado alguna denuncia a las autoridades competentes (Policía y Fiscalía)”.

Y aunque trabajan en solucionar el caso lo antes posible para evitar que queda en la impunidad, indicó que no se tiene “conocimiento de ninguna situación que haya expuesto al funcionario en ocasión de sus funciones o en ocasión de sus actividades privadas”.

Comandante de la Policía del departamento se desplazó a Tuluá para atender el caso:

El funcionario, oriundo del departamento de Córdoba, vivía solo en Tuluá y asumió la dirección de la oficina de Impuestos y Aduanas el 27 de agosto para esclarecer varias situaciones que ocurrían al interior de la entidad y darle mejorar su imagen.

Sin embargo, “la única información que se conoce del caso es la que se ha suministrado a los medios (…) Se están alentando todas las investigaciones del caso y aspiramos prontamente dar una respuesta positiva sobre los autores. Las autoridades competentes no han compartido una hipótesis oficial, pero están trabajando desde el momento en el que se conocieron los hechos”.

Calao prestó sus servicios durante años a entidades como la Registraduría, la Procuraduría y, más recientemente, la Dian. A Tuluá se desplazó la misma comandante de Policía del departamento del Valle y otros directivos de la Policía para estar al frente de la investigación.

Pero, desde ya, el secretario de Gobierno descarta que el homicidio esté relacionado con las situación de orden público en el municipio: “Los indicadores de criminalidad en el municipio de Tuluá han mejorado considerablemente ha habido un trabajo muy fuerte del Gobierno Nacional, así como de la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Gustavo Román (…) se ha invertido la situación en Tuluá y sobre este hecho no podemos afirmar que tenga una relación con el crimen en la ciudad”.