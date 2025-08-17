Juan Guillermo Cuadrado, clave para que el Pisa avanzara en la Copa de Italia

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado inició con pie derecho su etapa en el Pisa FC. Este domingo 17 de agosto, el experimentado lateral debutó oficialmente con el club italiano y fue protagonista en la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Italia tras un complicado partido frente al Cesena.

El encuentro, correspondiente a la primera fase del torneo, terminó igualado 0-0 en el tiempo reglamentario y obligó a definir todo desde el punto penal.

El desarrollo del compromiso fue intenso, con pocas opciones claras de gol y un alto nivel de tensión. Sin embargo, la presencia de Cuadrado aportó seguridad y jerarquía a un equipo que busca consolidarse en la Serie A y sorprender en la copa nacional.

Una tanda de penales llena de nervios y errores

La definición desde los once metros no fue sencilla para ninguno de los equipos. Cuadrado tomó la responsabilidad de ejecutar el primer cobro para el Pisa y, con la tranquilidad que le caracteriza, convirtió para darle la ventaja parcial a su escuadra. Después de su acierto, la serie se convirtió en una verdadera feria de desperdicio: fallos consecutivos de ambos lados aumentaron la tensión en el estadio.

Finalmente, el delantero Nzola fue el encargado de cerrar la clasificación con el segundo tanto del conjunto pisano, que se impuso 2-1 en la serie de penales y avanzó a la siguiente fase del certamen.

Un debut prometedor para el colombiano

El estreno oficial de Cuadrado deja buenas sensaciones en el cuerpo técnico y en la afición. Su experiencia en el fútbol europeo y su capacidad para responder en momentos decisivos lo convierten en una pieza importante para el proyecto del Pisa. Con este resultado positivo, el equipo ya piensa en sus próximos retos y confía en que el colombiano aporte liderazgo para alcanzar sus objetivos en la temporada.