Juan David Cabal tuvo fuerte cruce con su técnico en la Juventus: "Te daré un puñetazo"

El colombiano Juan David Cabal vivió un momento de tensión con el técnico Luciano Spalletti durante el partido entre Juventus y AZ Alkmaar de Países Bajos por la cuarta jornada de la fase de liga de la Europa League disputada este 5 de noviembre.

El episodio ocurrió en los minutos finales del partido en la victoria del cuadro italiano. AZ había logrado empatar en tiempo de adición, y pese a que el gol fue anulado tras una revisión en el VAR, Spalletti le habló fuerte al caleño.

¿Por qué Luciano Spalletti regañó a Juan David Cabal durante el partido?

La molestia del entrenador italiano estuvo relacionada con la ubicación de Cabal en una transición ofensiva del AZ Alkmaar. El colombiano quedó lejos de su zona defensiva y permitió que un rival atacara el espacio a su espalda, en una acción que terminó con un gol anulado por fuera de juego.

Según informó La Gazzetta dello Sport, la jugada evidenció otra desconcentración de Juventus cuando el partido estaba cerca de terminar. Spalletti ya había manifestado su inconformidad por la falta de concentración de sus dirigidos y decidió encarar directamente al lateral colombiano.

La reacción del técnico quedó registrada en la transmisión del encuentro. "Te daré un puñetazo si lo haces de nuevo", fue la advertencia que le lanzó a Cabal, en medio de su evidente molestia por el comportamiento defensivo del jugador.

¿Cómo quedó Juventus en la Europa League tras vencer al AZ Alkmaar?

La victoria por 2-1 dejó a Juventus con 10 puntos después de cuatro jornadas de la fase de liga de la Europa League. El resultado fortaleció las opciones del equipo italiano de avanzar directamente a los octavos de final del torneo continental.

Además de Cabal, quien ingresó desde el banco de suplentes, la Juventus tuvo en su once inicial al central Jhon Jáner Lucumí, quien llegó para esta temporada a uno de los grandes de Italia.