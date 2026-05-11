¿Quiénes jugarían los cuadrangulares de la Liga BetPlay? Esta es la predicción

Atlético Nacional, América, Deportivo Cali y otros cinco equipos aparecen en las proyecciones de dos plataformas de fútbol como los posibles clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Una de ellas también señaló al favorito para quedarse con el título.

La fecha 17 dejó un panorama cada vez más definido en el fútbol colombiano. Con los 20 equipos al día en el calendario, la pelea por los últimos lugares entre los ocho mejores entra en su etapa decisiva y dos análisis estadísticos ya anticipan cómo terminaría la fase de todos contra todos.

¿Qué equipos clasificarían según las predicciones?

Las proyecciones de BeSoccer y de la cuenta especializada Fútbol Eficiente coinciden en los mismos nombres: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Águilas Doradas.

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Sin embargo, todavía faltan dos jornadas para conocer la lista oficial y varios clubes mantienen opciones matemáticas de meterse en la siguiente ronda.

El análisis de BeSoccer asigna porcentajes de probabilidad a cada equipo. Atlético Nacional, América, Deportivo Cali, Bucaramanga y Santa Fe aparecen con un 100 % de posibilidades de avanzar, de acuerdo con su modelo.

Millonarios registra un 98 %, mientras que Independiente Medellín alcanza el 89 %. La mayor incertidumbre está en el último cupo: Águilas Doradas tiene un 49 % de probabilidad, frente al 40 % de Once Caldas.

Más atrás aparecen Deportes Tolima, con 19 %; Cúcuta Deportivo, con 4 %; e Internacional de Bogotá y Llaneros, ambos con 1 %.

La segunda proyección, publicada por Fútbol Eficiente, también ubica a esos ocho clubes en los cuadrangulares. Su cálculo estima que el puntaje de corte estaría en 28 unidades, cifra que alcanzaría Águilas Doradas.

¿Quién sería el favorito para ganar la Liga BetPlay?

El análisis de Fútbol Eficiente no se limita a anticipar los clasificados. También proyecta cómo terminaría la tabla después de la fecha 19 y cuáles equipos tendrían mayores opciones de llegar a la final.

En ese escenario, Atlético Nacional y Millonarios aparecen como los principales candidatos para disputar el título. La cuenta señala al conjunto antioqueño como favorito para quedarse con el campeonato.

Por su parte, BeSoccer proyecta que Nacional y América terminarían en los dos primeros lugares de la fase regular, una posición que les permitiría ser cabezas de grupo en los cuadrangulares.

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Después llegará la última jornada, que terminará de resolver la lucha por los cinco cupos que siguen disponibles. Las predicciones ya tienen sus candidatos, pero el campo tendrá la última palabra.