Hugo Rodallega volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia: así lo confirmó la FCF

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que Hugo Rodallega, goleador y figura de Independiente Santa Fe, hará parte de la Selección Colombia como una de las leyendas de los campamentos de la federación, que brindan la oportunidad a jóvenes y niños de vivir la experiencia de una concentración de la selección nacional.

El delantero de 41 años, quien fue uno de los nombres que algunos hinchas pidieron para las convocatorias de la selección previo al Mundial de 2026, vistió la camiseta 'tricolor' entre 2005 y 2011, registrando 44 partidos jugados y 8 goles anotados; además, fue campeón y el máximo goleador del Sudamericano Sub-20 de 2005.

Hugo Rodallega volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia

A través de un video publicado en redes sociales, Rodallega confirmó que hará parte de los campamentos formativos de verano impulsados por la Federación Colombiana de Fútbol que se llevarán a cabo en diciembre del presente año en las sedes oficiales de Bogotá y Barranquilla.

"Con base en la experiencia que he vivido y todo lo que he aprendido durante tantos años, se lo quiero transmitir a todos los chicos que van a tener la oportunidad de estar ahí", expresó el delantero acerca de los consejos que le podrá brindar a los jóvenes talentos.

Además, destacó que durante los campamentos los estudiantes tendrán la oportunidad de escuchar y aprender sobre lo bueno y lo malo que envuelve al fútbol, ya que, según sus palabras, "es un aprendizaje al igual que la vida".

Así serán los campamentos de verano de la FCF

Los FCF Camps tendrán espacio para diferentes categorías, desde la infantil, que reúne a niños y niñas de los 9 a los 11 años, y hasta la categoría juvenil para las edades de 16 y 17 años; de igual forma, habrá grupos masculinos, femeninos y mixtos para que todos tengan la oportunidad de vivir la experiencia.

En Bogotá, se llevarán a cabo del 7 al 12 de diciembre y del 14 al 19 del mismo mes, mientras que en Barranquilla será del 14 al 19 de diciembre.

Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar entrenamientos de élite, preparación física de alto rendimiento y participación en torneos internos, entre otros beneficios que se pueden consultar en las redes oficiales de la federación.