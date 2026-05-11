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Comité de Disciplina de España aplazó decisión sobre posible sanción a Jesús Owono

La Federación Española aplazó la decisión sobre una posible sanción a Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel. Conozca qué dice el comunicado oficial.

Foto: LaLiga News

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
09:11 p. m.
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El fútbol español continúa conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció después de sufrir un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante un partido frente al FC Andorra.

Jesús Owono, bajo investigación tras la muerte de Jesús de Miguel
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Ahora, la atención está puesta en las posibles consecuencias disciplinarias para el guardameta.

Este jueves 5 de noviembre de 2026, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se pronunció sobre el encuentro y confirmó que todavía no resolverá las cuestiones pendientes del partido.

¿Qué decidió el Comité de Disciplina de España sobre Jesús Owono?

En su comunicado oficial, la RFEF explicó que las decisiones relacionadas con el encuentro entre Tenerife y Andorra quedaron pendientes de resolución.

¿Quién es Jesús Owono y qué consecuencias podría enfrentar tras la muerte de Jesús de Miguel?
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“Dado que el partido fue concluido en el día de ayer por resolución del Juez de Competiciones para las competiciones profesionales, las cuestiones derivadas del acta del encuentro CD Tenerife - FC Andorra serán resueltas próximamente”.

De esta manera, Jesús Owono todavía no conoce si recibirá una sanción adicional por la acción que terminó con la expulsión del guardameta.

El organismo tampoco estableció una fecha para anunciar su determinación. Cabe aclarar que el comunicado no menciona directamente al arquero, sino las cuestiones disciplinarias del compromiso.

¿Qué pasó entre Jesús Owono y Jesús de Miguel?

La tragedia ocurrió el lunes 2 de noviembre, cuando el arquero del Andorra salió de su área para disputar un balón y terminó impactando con su rodilla el pecho del delantero del Tenerife.

El futbolista recibió atención médica de emergencia y fue trasladado a un hospital, donde falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre. Owono fue expulsado por la acción y el compromiso quedó suspendido.

Tras lo sucedido, el guardameta expresó su tristeza por la muerte de su colega.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, manifestó.

Por ahora, el futuro disciplinario del portero sigue sin resolverse, mientras el fútbol español recuerda a Jesús de Miguel

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