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Horóscopo de hoy, viernes 6 de noviembre: predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo diario para los 12 signos del zodiaco en el amor, el trabajo, el dinero y la salud. La Luna menguante en Libra marca la jornada.

Horóscopo del día
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
06:27 a. m.
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El horóscopo de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026, invita a buscar equilibrio en las relaciones personales y a revisar algunas decisiones antes de cerrar la semana. La Luna permanece en Libra, signo asociado con los acuerdos, la diplomacia y la necesidad de mantener la armonía.

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En el panorama astrológico, Mercurio continúa retrógrado en Escorpio y Venus también está retrógrado en Libra. Estas posiciones se interpretan como un llamado a revisar conversaciones, compromisos y asuntos afectivos que todavía necesitan claridad.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Amor: Evite convertir una diferencia de opinión en una discusión mayor. Escuchar antes de responder puede ayudarle a resolver un asunto pendiente con su pareja.

Trabajo y dinero: Es un buen momento para revisar acuerdos, pagos y compromisos. No tome decisiones económicas por afán.

Salud y bienestar: Procure bajar el ritmo y reservar tiempo para descansar.

  • Número de la suerte: 9.
  • Color de energía: Rojo.
  • Compatibilidad del día: Libra.
  • Consejo clave: La paciencia puede ser más efectiva que una reacción inmediata.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Una conversación tranquila puede aclarar dudas que han afectado su relación. Si está soltero, no se apresure a sacar conclusiones sobre alguien que acaba de conocer.

Trabajo y dinero: Organice sus pendientes y revise los detalles de cualquier propuesta antes de aceptarla. La planificación será su mejor aliada.

Salud y bienestar: Busque actividades que le permitan desconectarse de las obligaciones.

  • Número de la suerte: 6.
  • Color de energía: Verde.
  • Compatibilidad del día: Virgo.
  • Consejo clave: No necesita resolver todos los asuntos al mismo tiempo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: La comunicación será importante para evitar malentendidos. Exprese lo que siente con claridad y no dé por sentado que la otra persona conoce sus expectativas.

Trabajo y dinero: Puede encontrar una alternativa para organizar una tarea que se ha complicado. Revise sus gastos antes de realizar compras importantes.

Salud y bienestar: Evite acumular compromisos que le impidan descansar.

  • Número de la suerte: 5.
  • Color de energía: Amarillo.
  • Compatibilidad del día: Acuario.
  • Consejo clave: Una buena conversación puede abrir caminos que parecían cerrados.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Será conveniente hablar con sinceridad sobre aquello que le preocupa. No permita que las suposiciones afecten la confianza en su relación.

Trabajo y dinero: Concéntrese en las tareas prioritarias y evite asumir responsabilidades que no le corresponden. Revise sus cuentas con atención.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a su tranquilidad emocional y procure mantener una rutina de descanso.

  • Número de la suerte: 2.
  • Color de energía: Blanco.
  • Compatibilidad del día: Piscis.
  • Consejo clave: Cuidar sus límites también es una forma de cuidar sus relaciones.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Puede necesitar más atención de su pareja, pero procure expresar sus expectativas sin imponerlas. Una actitud flexible favorecerá el entendimiento.

Trabajo y dinero: Sus ideas pueden recibir reconocimiento si las presenta con argumentos claros. Antes de asumir un gasto, evalúe si realmente es necesario.

Salud y bienestar: Busque un espacio para descansar y recuperar energía después de una semana exigente.

  • Número de la suerte: 1.
  • Color de energía: Dorado.
  • Compatibilidad del día: Sagitario.
  • Consejo clave: Reconocer el punto de vista de los demás no disminuye sus capacidades.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Evite analizar cada palabra o gesto de la persona que quiere. La confianza y la comunicación directa pueden ayudarle a despejar inquietudes.

Trabajo y dinero: Su capacidad para organizar será útil para cerrar pendientes. No obstante, revise los detalles antes de entregar un trabajo o confirmar un acuerdo.

Salud y bienestar: No descuide las pausas durante sus actividades. Un poco de descanso puede mejorar su concentración.

  • Número de la suerte: 4.
  • Color de energía: Azul.
  • Compatibilidad del día: Tauro.
  • Consejo clave: No todo tiene que salir perfecto para que sea un buen resultado.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: La Luna en su signo pone el foco en sus relaciones. Puede ser una jornada para aclarar expectativas y recuperar el diálogo, pero evite idealizar situaciones que todavía no están definidas.

Trabajo y dinero: Busque acuerdos equilibrados y no acepte condiciones que le generen dudas. Es preferible revisar una propuesta antes de comprometerse.

Salud y bienestar: Reserve tiempo para actividades que le ayuden a recuperar el equilibrio.

  • Número de la suerte: 7.
  • Color de energía: Rosa.
  • Compatibilidad del día: Géminis.
  • Consejo clave: Mantener la armonía también implica expresar lo que necesita.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Puede sentir la necesidad de aclarar una situación del pasado. Antes de retomar una conversación, piense qué espera conseguir y qué límites quiere mantener.

Trabajo y dinero: Mercurio retrógrado en su signo invita a revisar documentos, mensajes y decisiones. Evite actuar con información incompleta.

Salud y bienestar: Procure liberar tensiones y no llevarse las preocupaciones laborales al tiempo de descanso.

  • Número de la suerte: 8.
  • Color de energía: Vinotinto.
  • Compatibilidad del día: Cáncer.
  • Consejo clave: Revisar una decisión no significa retroceder.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Compartir tiempo con amigos o personas cercanas puede mejorar su ánimo. En pareja, procure escuchar las necesidades del otro antes de hacer planes.

Trabajo y dinero: Una idea que tenía pendiente puede encontrar mejores condiciones para desarrollarse. Revise los recursos disponibles y establezca prioridades.

Salud y bienestar: El movimiento y las actividades al aire libre pueden ayudarle a despejar la mente.

  • Número de la suerte: 3.
  • Color de energía: Naranja.
  • Compatibilidad del día: Leo.
  • Consejo clave: La espontaneidad funciona mejor cuando también hay organización.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: No permita que las obligaciones ocupen todo el espacio de su vida personal. Una conversación o un gesto sencillo puede fortalecer un vínculo importante.

Trabajo y dinero: La jornada favorece la revisión de objetivos y responsabilidades. No se comprometa con más tareas de las que puede cumplir.

Salud y bienestar: Preste atención al cansancio acumulado y establezca pausas durante el día.

  • Número de la suerte: 10.
  • Color de energía: Gris.
  • Compatibilidad del día: Tauro.
  • Consejo clave: Avanzar también significa reconocer cuándo necesita detenerse.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Una diferencia puede resolverse si evita responder desde la distancia o la indiferencia. Muestre interés por lo que siente la otra persona.

Trabajo y dinero: Puede surgir una oportunidad para intercambiar ideas o establecer contactos. Antes de aceptar una propuesta, compruebe sus condiciones.

Salud y bienestar: Busque actividades que le permitan salir de la rutina sin sobrecargar su agenda.

  • Número de la suerte: 11.
  • Color de energía: Turquesa.
  • Compatibilidad del día: Géminis.
  • Consejo clave: Escuchar otras perspectivas puede ayudarle a encontrar soluciones diferentes.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Amor: La sensibilidad estará presente en sus relaciones. Procure no interpretar el silencio de alguien como una señal negativa sin antes conversar.

Trabajo y dinero: Organice sus compromisos y evite dejar asuntos importantes para última hora. Si recibe una propuesta, revise los detalles con calma.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a descansar y a realizar actividades que le ayuden a mantener la tranquilidad.

  • Número de la suerte: 12.
  • Color de energía: Lila.
  • Compatibilidad del día: Cáncer.
  • Consejo clave: Confíe en su intuición, pero acompáñela de hechos y claridad.

¿Qué signo tiene mejor suerte hoy, viernes 6 de noviembre?

Libra puede encontrar condiciones favorables para revisar sus relaciones y buscar acuerdos, debido a que la Luna transita por este signo. Sin embargo, las predicciones varían según el área de interés y no representan garantías sobre acontecimientos futuros.

¿Qué planeta domina la energía del día?

Venus tiene un papel destacado en la interpretación astrológica de la jornada porque rige a Libra, signo en el que se encuentra la Luna. Además, Venus está retrógrado, una posición que suele asociarse con la revisión de vínculos, acuerdos y valores personales.

¿En qué fase está la Luna hoy?

La Luna está en fase menguante. En Bogotá, su iluminación ronda el 7 % durante el 6 de noviembre y continuará disminuyendo hasta la Luna nueva del lunes 9 de noviembre de 2026.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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