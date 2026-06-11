Horóscopo de hoy, viernes 6 de noviembre: predicciones para cada signo
Las predicciones del horóscopo diario para los 12 signos del zodiaco en el amor, el trabajo, el dinero y la salud. La Luna menguante en Libra marca la jornada.
Noticias RCN
06:27 a. m.
El horóscopo de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026, invita a buscar equilibrio en las relaciones personales y a revisar algunas decisiones antes de cerrar la semana. La Luna permanece en Libra, signo asociado con los acuerdos, la diplomacia y la necesidad de mantener la armonía.
En el panorama astrológico, Mercurio continúa retrógrado en Escorpio y Venus también está retrógrado en Libra. Estas posiciones se interpretan como un llamado a revisar conversaciones, compromisos y asuntos afectivos que todavía necesitan claridad.
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Amor: Evite convertir una diferencia de opinión en una discusión mayor. Escuchar antes de responder puede ayudarle a resolver un asunto pendiente con su pareja.
Trabajo y dinero: Es un buen momento para revisar acuerdos, pagos y compromisos. No tome decisiones económicas por afán.
Salud y bienestar: Procure bajar el ritmo y reservar tiempo para descansar.
- Número de la suerte: 9.
- Color de energía: Rojo.
- Compatibilidad del día: Libra.
- Consejo clave: La paciencia puede ser más efectiva que una reacción inmediata.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Amor: Una conversación tranquila puede aclarar dudas que han afectado su relación. Si está soltero, no se apresure a sacar conclusiones sobre alguien que acaba de conocer.
Trabajo y dinero: Organice sus pendientes y revise los detalles de cualquier propuesta antes de aceptarla. La planificación será su mejor aliada.
Salud y bienestar: Busque actividades que le permitan desconectarse de las obligaciones.
- Número de la suerte: 6.
- Color de energía: Verde.
- Compatibilidad del día: Virgo.
- Consejo clave: No necesita resolver todos los asuntos al mismo tiempo.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Amor: La comunicación será importante para evitar malentendidos. Exprese lo que siente con claridad y no dé por sentado que la otra persona conoce sus expectativas.
Trabajo y dinero: Puede encontrar una alternativa para organizar una tarea que se ha complicado. Revise sus gastos antes de realizar compras importantes.
Salud y bienestar: Evite acumular compromisos que le impidan descansar.
- Número de la suerte: 5.
- Color de energía: Amarillo.
- Compatibilidad del día: Acuario.
- Consejo clave: Una buena conversación puede abrir caminos que parecían cerrados.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Amor: Será conveniente hablar con sinceridad sobre aquello que le preocupa. No permita que las suposiciones afecten la confianza en su relación.
Trabajo y dinero: Concéntrese en las tareas prioritarias y evite asumir responsabilidades que no le corresponden. Revise sus cuentas con atención.
Salud y bienestar: Dedique tiempo a su tranquilidad emocional y procure mantener una rutina de descanso.
- Número de la suerte: 2.
- Color de energía: Blanco.
- Compatibilidad del día: Piscis.
- Consejo clave: Cuidar sus límites también es una forma de cuidar sus relaciones.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Amor: Puede necesitar más atención de su pareja, pero procure expresar sus expectativas sin imponerlas. Una actitud flexible favorecerá el entendimiento.
Trabajo y dinero: Sus ideas pueden recibir reconocimiento si las presenta con argumentos claros. Antes de asumir un gasto, evalúe si realmente es necesario.
Salud y bienestar: Busque un espacio para descansar y recuperar energía después de una semana exigente.
- Número de la suerte: 1.
- Color de energía: Dorado.
- Compatibilidad del día: Sagitario.
- Consejo clave: Reconocer el punto de vista de los demás no disminuye sus capacidades.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Amor: Evite analizar cada palabra o gesto de la persona que quiere. La confianza y la comunicación directa pueden ayudarle a despejar inquietudes.
Trabajo y dinero: Su capacidad para organizar será útil para cerrar pendientes. No obstante, revise los detalles antes de entregar un trabajo o confirmar un acuerdo.
Salud y bienestar: No descuide las pausas durante sus actividades. Un poco de descanso puede mejorar su concentración.
- Número de la suerte: 4.
- Color de energía: Azul.
- Compatibilidad del día: Tauro.
- Consejo clave: No todo tiene que salir perfecto para que sea un buen resultado.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Amor: La Luna en su signo pone el foco en sus relaciones. Puede ser una jornada para aclarar expectativas y recuperar el diálogo, pero evite idealizar situaciones que todavía no están definidas.
Trabajo y dinero: Busque acuerdos equilibrados y no acepte condiciones que le generen dudas. Es preferible revisar una propuesta antes de comprometerse.
Salud y bienestar: Reserve tiempo para actividades que le ayuden a recuperar el equilibrio.
- Número de la suerte: 7.
- Color de energía: Rosa.
- Compatibilidad del día: Géminis.
- Consejo clave: Mantener la armonía también implica expresar lo que necesita.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Amor: Puede sentir la necesidad de aclarar una situación del pasado. Antes de retomar una conversación, piense qué espera conseguir y qué límites quiere mantener.
Trabajo y dinero: Mercurio retrógrado en su signo invita a revisar documentos, mensajes y decisiones. Evite actuar con información incompleta.
Salud y bienestar: Procure liberar tensiones y no llevarse las preocupaciones laborales al tiempo de descanso.
- Número de la suerte: 8.
- Color de energía: Vinotinto.
- Compatibilidad del día: Cáncer.
- Consejo clave: Revisar una decisión no significa retroceder.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Amor: Compartir tiempo con amigos o personas cercanas puede mejorar su ánimo. En pareja, procure escuchar las necesidades del otro antes de hacer planes.
Trabajo y dinero: Una idea que tenía pendiente puede encontrar mejores condiciones para desarrollarse. Revise los recursos disponibles y establezca prioridades.
Salud y bienestar: El movimiento y las actividades al aire libre pueden ayudarle a despejar la mente.
- Número de la suerte: 3.
- Color de energía: Naranja.
- Compatibilidad del día: Leo.
- Consejo clave: La espontaneidad funciona mejor cuando también hay organización.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Amor: No permita que las obligaciones ocupen todo el espacio de su vida personal. Una conversación o un gesto sencillo puede fortalecer un vínculo importante.
Trabajo y dinero: La jornada favorece la revisión de objetivos y responsabilidades. No se comprometa con más tareas de las que puede cumplir.
Salud y bienestar: Preste atención al cansancio acumulado y establezca pausas durante el día.
- Número de la suerte: 10.
- Color de energía: Gris.
- Compatibilidad del día: Tauro.
- Consejo clave: Avanzar también significa reconocer cuándo necesita detenerse.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Amor: Una diferencia puede resolverse si evita responder desde la distancia o la indiferencia. Muestre interés por lo que siente la otra persona.
Trabajo y dinero: Puede surgir una oportunidad para intercambiar ideas o establecer contactos. Antes de aceptar una propuesta, compruebe sus condiciones.
Salud y bienestar: Busque actividades que le permitan salir de la rutina sin sobrecargar su agenda.
- Número de la suerte: 11.
- Color de energía: Turquesa.
- Compatibilidad del día: Géminis.
- Consejo clave: Escuchar otras perspectivas puede ayudarle a encontrar soluciones diferentes.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Amor: La sensibilidad estará presente en sus relaciones. Procure no interpretar el silencio de alguien como una señal negativa sin antes conversar.
Trabajo y dinero: Organice sus compromisos y evite dejar asuntos importantes para última hora. Si recibe una propuesta, revise los detalles con calma.
Salud y bienestar: Dedique tiempo a descansar y a realizar actividades que le ayuden a mantener la tranquilidad.
- Número de la suerte: 12.
- Color de energía: Lila.
- Compatibilidad del día: Cáncer.
- Consejo clave: Confíe en su intuición, pero acompáñela de hechos y claridad.
¿Qué signo tiene mejor suerte hoy, viernes 6 de noviembre?
Libra puede encontrar condiciones favorables para revisar sus relaciones y buscar acuerdos, debido a que la Luna transita por este signo. Sin embargo, las predicciones varían según el área de interés y no representan garantías sobre acontecimientos futuros.
¿Qué planeta domina la energía del día?
Venus tiene un papel destacado en la interpretación astrológica de la jornada porque rige a Libra, signo en el que se encuentra la Luna. Además, Venus está retrógrado, una posición que suele asociarse con la revisión de vínculos, acuerdos y valores personales.
¿En qué fase está la Luna hoy?
La Luna está en fase menguante. En Bogotá, su iluminación ronda el 7 % durante el 6 de noviembre y continuará disminuyendo hasta la Luna nueva del lunes 9 de noviembre de 2026.
Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.