Alcaldía de Bogotá ofrece recomendaciones para las madres gestantes de la ciudad

Los controles y seguimientos de un embarazo son fundamentales para proteger la salud de la madre y el bebé. Adoptar hábitos saludables y asistir de manera oportuna a los servicios de salud son fundamentales para beneficiar el desarrollo del bebé e identificar a tiempo posibles complicaciones con el embarazo.

Por esto, la Alcaldía de Bogotá ofreció algunas recomendaciones básicas para proteger la salud de las madres gestantes en la capital.

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Recomendaciones para cuidar correctamente del embarazo

Existen diferentes factores a tener en cuenta cuando se habla de cuidados durante el embarazo. La Alcaldía de Bogotá recomienda participar en los cursos de preparación para la maternidad que ofrece cada EPS o IPS. Allí las pacientes recibirán acompañamiento, consejos prácticos y orientación para atravesar por dicha etapa.

La salud bucal también es otro de los elementos importantes durante el embarazo, pues se sugiere recibir valoración médica si no se ha asistido a una consulta odontológica durante los últimos seis meses. Algunas de los principales signos de alarma son dolor bucodental, sangrado durante el cepillado, aumento del tamaño de las encías o cambios en su coloración.

Mantener una alimentación saludable también contribuye positivamente al desarrollo del bebé por lo que conocer el estado nutricional desde el primer trimestre resulta trascendental para el proceso de gestación.

Signos de alarma después de las 20 semanas del embarazo

Según la Alcaldía de Bogotá, es importante reconocer algunas señales que podrían indicar la presencia de algunas complicaciones.

Si las madres tienen más de 20 semanas de gestación deben prestar atención a síntomas como: poco o nulo movimiento del bebé, sangrado o pérdida de líquido por la vagina, dolor en la boca del estómago, hinchazón en los pies, las manos o la cara, visión borrosa, dolor de cabeza o zumbidos en los oídos y sentimientos intensos de tristeza o depresión.

Dentro de las recomendaciones también se sugiere asistir a todos tus controles prenatales, tomar los medicamentos y vitaminas que te formule el personal de salud, realizarse los exámenes y las ecografías en los tiempos indicados, seguir las recomendaciones de los profesionales que acompañan tu embarazo e identificar los signos de alarma y acudir a urgencias en caso de presentarlos.