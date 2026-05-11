Los megaproyectos que transformarán en un modelo Smart City la experiencia de vivir y visitar Bogotá

Bogotá atraviesa una etapa de transformación urbana impulsada por grandes inversiones en movilidad, infraestructura y entretenimiento.

El desarrollo del Metro, la consolidación del Movistar Arena, la construcción del nuevo Estadio El Campín y el megaproyecto inmobiliario Quora hacen parte de una apuesta que busca modernizar la capital y fortalecer su atractivo como destino para residentes, turistas y visitantes internacionales.

Con más de ocho millones de habitantes y aproximadamente 14 millones de turistas al año, de acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Turismo, la ciudad enfrenta el desafío de responder a las necesidades de una población creciente y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones para quienes llegan por motivos laborales, culturales, deportivos o recreativos.

En ese escenario, la conectividad, la modernización de los espacios públicos y la ampliación de la infraestructura para grandes eventos se convierten en elementos fundamentales para avanzar hacia un modelo de ciudad inteligente o Smart City.

El Metro, una apuesta para transformar la movilidad en Bogotá

Uno de los proyectos centrales de esta transformación es el Metro de Bogotá, cuya primera línea tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión.

La obra registra un avance del 83 % y busca modificar los desplazamientos cotidianos de millones de ciudadanos, con la expectativa de reducir los tiempos de viaje y mejorar la conexión entre diferentes sectores de la ciudad.

La entrada en operación comercial está prevista para marzo de 2028. Su puesta en funcionamiento representará un paso importante en la modernización del transporte público y en la construcción de una infraestructura urbana que responda a las necesidades de una ciudad con una alta demanda de movilidad.

Sin embargo, la transformación de Bogotá no se limita al transporte. La infraestructura cultural y de entretenimiento también ocupa un lugar importante dentro de las iniciativas que buscan posicionar a la capital como escenario de grandes espectáculos.

El entretenimiento en Bogotá busca competir con grandes ciudades

El Movistar Arena, con capacidad para más de 14.000 espectadores, se ha consolidado como uno de los principales espacios para conciertos y espectáculos. A esta oferta se sumará el nuevo Estadio El Campín, un proyecto que pretende ampliar la capacidad de Bogotá para recibir eventos deportivos, musicales y culturales de gran formato.

La nueva infraestructura tendrá capacidad para más de 60.000 personas y contará con una cubierta retráctil. Además, el desarrollo contempla una extensión superior a los 167.327 metros cuadrados, características que lo ubicarían entre los ocho escenarios techados más grandes del mundo.

Su funcionamiento está proyectado para diciembre de 2028 y la intención es que trascienda su papel como escenario deportivo para convertirse también en un atractivo turístico de la ciudad.

Diana Therán, fundadora de Consultoriarte y especialista en la industria del espectáculo, considera que Bogotá tiene condiciones para competir con mercados como Ciudad de México y São Paulo en la realización de grandes giras internacionales.

Quora, un megaproyecto de renovación urbana

Otra de las iniciativas que se suma a esta transformación es Quora, un desarrollo promovido por Amarilo y sus socios, que consiguió un cierre financiero de 1,4 billones de pesos.

El proyecto estará ubicado en el barrio La Cabrera, al norte de Bogotá, y contempla más de 150.000 metros cuadrados de área utilizable. Su diseño plantea la transformación de tres manzanas mediante un complejo de usos mixtos que integrará vivienda, comercio, oficinas, hotel y teatro.

La propuesta busca concentrar diferentes actividades en un mismo entorno, facilitando la interacción entre espacios residenciales, laborales, comerciales y culturales.

Con esta combinación, Quora apunta a contribuir a una planificación urbana en la que las personas puedan acceder a diferentes servicios y experiencias sin depender de desplazamientos constantes hacia otros sectores de la ciudad.

El Metro, el Movistar Arena, el nuevo Estadio El Campín y Quora representan apuestas distintas, pero coinciden en el propósito de ampliar las capacidades de Bogotá y fortalecer su infraestructura para responder a las demandas de una capital con proyección internacional.