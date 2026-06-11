Fuerte sismo se registró en el mundo hace pocos minutos: atento

Este 6 de noviembre de 2026, a las 7:39 de la noche de Japón (5:39 de la mañana de Colombia), hubo un fuerte sismo en el país asiático.

La magnitud estuvo por encima de los 6.0 y la profundidad, según los reportes de las entidades sísmicas oficiales, fue superficial.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Japón hoy 6 de noviembre de 2026

7:39 p.m. de Japón / 5:39 a.m. de Colombia.

Epicentro: océano Pacífico Norte, prefectura de Kanagawa, 247 km al este de Tokio, Japón.

Magnitud: 6.1.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares cercanos: a 156 kilómetros de Choshi, a 169 de Asahi, a 179 de Kamisu, a 184 de Togane, a 185 de Kashima-shi, a 186 de Mobora y a 192 de Katori-shi.

¿Qué han comunicado las autoridades de Japón tras el fuerte sismo de hoy 6 de noviembre de 2026?

Luego de los primeros reportes, las autoridades japonesas les han transmitido un parte de tranquilidad a sus ciudadanos.

De acuerdo con las revisiones que se han llevado a cabo, no se han presentado daños estructurales y, por ende, tampoco se han registrado heridos ni víctimas.

Además, los expertos han aclarado que el sismo alcanzó un nivel de intensidad de 3, lo que significa que se sintió especialmente en los edificios, pero que no reunió las características para ocasionar colapsos.

De igual manera, la Agencia Meteorológica de Japón especificó que no se ha detectado un peligro de que se origine un tsunami, pero que el oleaje seguirá siendo analizado de manera detallada.

Entre tanto, los servicios públicos y los sistemas de transporte se encuentran funcionando con normalidad.