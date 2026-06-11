“Perfecto, señor presidente”: revelador chat entre Angie Rodríguez y Petro sobre Deicy Jiménez

El escándalo de los llamados ‘sexocontratos’ con las 48 mujeres tiene un nuevo capítulo por un chat entre Angie Rodríguez y el expresidente Gustavo Petro.

Al parecer, en diciembre de 2025, el entonces mandatario le habría pedido a Rodríguez, quien ejercía como directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), que mantuviese a Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior.

¿Qué se menciona en el chat?

Las autoridades están investigando una serie de siete contratos que relacionan a Jiménez entre 2021 y 2025.

Volviendo al tema del chat, la conversación la arrancó Rodríguez para contarle al expresidente que le iban a dar un reconocimiento: “El martes me dan en el Congreso la máxima distinción, una condecoración por mi trabajo. La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz”. Este mensaje fue a las 10:38 a.m.

Tres minutos después, a las 10:41 a.m., la exdirectora del Dapre le comunicó lo siguiente: “También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis”.

El expresidente no respondió y la conversación cambió a la 1:06 p.m., cuando le envió la hoja de vida de Deicy Jiménez en formato PDF y pidió esto: “Esta persona, necesito que la mantengan allí en el contrato de MinInterior”. La respuesta de Rodríguez fue “perfecto, señor presidente”.

Intentaron envenenar a Angie Rodríguez

Noticias RCN conversó con el abogado de Rodríguez, Manuel Villanueva, quien reveló que a ella le hicieron pruebas toxicológicas en España después de asegurar que había un plan para callarla luego de que destapara posibles irregularidades ocurridas en el gobierno Petro.

Los resultados demostraron que efectivamente intentaron envenenarla con ciertos medicamentos. La defensa de la exdirectora del Dapre asegura que hubo un intento para acabar con su vida.

Con respecto al chat, Villanueva sostuvo en ese momento su clienta no conocía a Jiménez, solamente se encargó de un tema contractual ordenado por quien era su jefe.