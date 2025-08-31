CANAL RCN
Deportes

Figura de la Selección Colombia enciende las alarmas con preocupante imagen tras duelo con su club

La imagen encendió de inmediato la preocupación en el circulo de la tricolor.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
07:40 p. m.
El pasado viernes, Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 26 convocados para los duelos de eliminatorias sudamericana ante Bolivia y Venezuela.

Entre los llamados, destacó la presencia de grandes figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, entre otros referentes.

Antes de unirse a la tricolor, son varios los jugadores que tuvieron acción este fin de semana con sus respectivos equipos en las ligas del extranjero.

Uno de estos, fue el volante Juan Fernando Quintero, hombre que este domingo tuvo minutos con su equipo River pero que encendió las alarmas con una preocupante imagen en el banquillo de suplentes.

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas con imagen

Quintero disputó un total de 65 minutos, tiempo donde demostró su destreza dentro del terreno de juego con toques precisos y juego asociativo.

No obstante, las alarmas se encendieron en River y la Selección Colombia al verse a este jugador con hielo en su rodilla izquierda, algo que aduce a una molestia en esta zona.

La imagen de inmediato se hizo viral en redes sociales y empezó a despertar los rumores de un posible problema de cara a su convocatoria con la Selección Colombia.

Cabe recordar que este sábado, desde la FCF se confirmó la baja definitiva de Deiver Machado, jugador que también salió con problemas en sus rodillas el pasado viernes.

En lugar del lateral fue llamado Álvaro Angulo, jugador que milita en México.

Programación fecha 17 de eliminatorias

  • Uruguay - Perú | 04/09/25 | 6:30 p.m.
  • Colombia - Bolivia | 04/09/25 | 6:30 p.m.
  • Paraguay - Ecuador| 04/09/25 | 6:30 p.m.
  • Argentina - Venezuela | 04/09/25 | 6:30 p.m.
  • Brasil - Chile | 04/09/25 | 7:30 p.m.

 

 

